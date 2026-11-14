Küresel krizin perde arkası: Microsoft neden çöktü, e-postalarınız tehlikede mi?
Dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı etkileyen Microsoft 365 kesintisinin etkileri sürüyor. 74'ten fazla ülkede rapor edilen ve 24 saati aşan kesinti; okul, hastane, işletme ve hükümet kurumlarında ciddi aksamalara yol açtı. Şirket, kesintinin bir siber saldırıdan değil, ağ kapasitesini artırma çalışmaları sırasında yaşanan teknik bir sorundan kaynaklandığını açıkladı.
Peki sorun neden bu kadar uzun sürdü? Uzmanlara göre, güvenli bağlantılar kuran sunucuların aşırı yüklenerek kilitlenmesi ve tüm yükün diğer sunuculara binmesi durumu bir çığ gibi büyüttü. Sistemin çöktüğünü gören milyonlarca cihazın aynı anda yeniden bağlanmaya çalışması da süreci daha da zorlaştırdı.
Kullanıcıların en büyük endişesi ise kaybolan veya geciken e-postalar. Microsoft, e-postaları korumak için sistem bekleme süresini 48 saate çıkardığını duyurdu, ancak uzmanlar halen "aralıklı sorunların" yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Eski Skype ve Uber mühendisi Gergely Orosz, bu durumu "bugüne kadarki en büyük iş e-postası kesintisi" olarak nitelendirirken, yaşananlar, internet altyapısında e-postanın hala ne kadar kritik bir role sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.