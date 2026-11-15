Dünya'nın yeni bir uydusu oldu! Ocak 2027'ye kadar yörüngede kalacak

Uluslararası Astronomi Birliği'nin Küçük Gezegen Merkezi tarafından 29 Ekim'de kayda geçirilen 2026 QQ8'in çapının yaklaşık 2 metre olduğu belirtiliyor. Ağustos ayında Macar gözlemlenen asteroid, Dünya'ya ortalama Ay uzaklığının yaklaşık 1,5 katı mesafede bulunuyor.

Bilim insanları, gök cisminin Dünya'ya çarpma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtiyor. Bu büyüklükte bir asteroid atmosfere girseydi büyük olasılıkla yanarak parçalanacaktı.

DÜNYA'NIN YÖRÜNGESİNDE GEÇİCİ OLARAK KALACAK

Güneş'in çevresindeki bir turunu 359 günde tamamlayan 2026 QQ8, yaklaşık 10 yılda bir Dünya'nın yakınından geçiyor. Aten asteroitleri sınıfında yer alan gök cismi, gezegenimizin çekim etkisiyle geçici olarak yörüngesine girdi.

Astronomlara göre Dünya, bu tür küçük gök cisimlerini sanılandan daha sık yakalıyor. Hatta gezegenimizin herhangi bir zamanda en az bir geçici mini uyduya sahip olması muhtemel. Bu cisimlerin çoğu bir yıldan kısa süre Dünya'nın çevresinde kalıyor. 2026 QQ8'in ise Ocak 2027'de Dünya'nın çekim etkisinden kurtularak yoluna devam etmesi bekleniyor.