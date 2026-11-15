Kahve içenlerin bağırsakları farklı çalışıyor! Bilim insanlarından dikkat çeken keşif

Kopenhag Üniversitesi araştırmacıları, 61 sağlıklı yetişkini dokuz gün boyunca takip etti. Katılımcıların beslenme alışkanlıkları incelendi, idrar örnekleri analiz edildi. Katılımcıların 50'si ayrıca sindirim sistemindeki asitlik, basınç ve hareketleri ölçen kablosuz bir kapsül yuttu.

Sekiz günlük kayıt süresinin üç gününden fazla kahve içenlerin dışkı örneklerinde, nadiren kahve tüketenlere kıyasla daha fazla bakteri çeşitliliği tespit edildi. Özellikle Lawsonibacter ve Slackia gibi bazı bakteri gruplarının bu kişilerde daha yüksek seviyelerde olduğu görüldü.

BAĞIRSAK HAREKETLERİYLE DE İLİŞKİLİ

Araştırmada, idrardaki kafein yıkım ürünlerinin yüksek seviyeleri ile kalın bağırsaktaki kasılmalar arasında ilişki bulundu. Sık kahve tüketenlerin ince bağırsaklarında ise daha düşük asitlik ölçüldü.

Araştırmacılar, kahvede bulunan bazı bileşenlerin kalın bağırsağa ulaşarak bağırsak bakterileri için besin kaynağı görevi görebileceğini belirtiyor.

SONUÇLAR KESİN KANIT DEĞİL

Uzmanlar, kahvenin sindirim sistemi üzerinde etkileri olabileceğini düşünse de araştırmanın küçük bir grupla ve kısa sürede gerçekleştirildiğine dikkat çekiyor. Bulgular, kahve tüketimi ile bağırsak sağlığı arasındaki ilişkiye işaret ediyor ancak kahvenin bu değişikliklere doğrudan neden olduğunu kanıtlamıyor.