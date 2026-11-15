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Teknokulis Haberler Uzay tarihinde bir ilk! Starship roketini dev mekanik kollar böyle yakaladı

Uzay tarihinde bir ilk! Starship roketini dev mekanik kollar böyle yakaladı

Uzay çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayan SpaceX, Starship roketinin Dünya'ya dönüşünde alışılmışın dışında bir yönteme imza attı.

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UZAY TARİHİNDE BİR İLK! STARSHİP ROKETİNİ DEV MEKANİK KOLLAR BÖYLE YAKALADI
Giriş Tarihi: 15.11.2026 13:29

AA

ABD basınındaki haberlere göre SpaceX'in Starship roketi, yaklaşık 22 saatlik uzay yolculuğunun ardından Texas eyaletindeki Starbase tesisine döndü.

Tesise dönüşünde daha önce yapıldığı gibi kontrollü şekilde okyanusa düşmek yerine dikey olarak fırlatma kulesine yaklaşan roketi, "Mechazilla" adı verilen dev mekanik kollar yakaladı.

Böylece mekanik kollarla ilk kez yörüngeden dönen bir roketin inişi sağlandı.

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Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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