sabah
Teknokulis Haberler Kimyasal ayrıştırmada yeni dönem! Bilim insanları kumaş gibi çalışan malzeme geliştirdi

Kimyasal ayrıştırmada yeni dönem! Bilim insanları kumaş gibi çalışan malzeme geliştirdi

Bilim insanları, molekülleri birbirine dokuyarak kimyasal maddeleri ayrıştırabilen yeni bir malzeme geliştirdi. Özellikle kanserojen benzeni yakalamak üzere tasarlanan bu özel kumaş, tek uygulamada karışımdaki benzenin yüzde 97,9'unu tutmayı başardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KİMYASAL AYRIŞTIRMADA YENİ DÖNEM! BİLİM İNSANLARI KUMAŞ GİBİ ÇALIŞAN MALZEME GELİŞTİRDİ
Giriş Tarihi: 16.11.2026 14:11

ABD'deki Texas Üniversitesi ve Çin'deki Zhejiang Üniversitesi araştırmacıları, dört farklı moleküler ağın iç içe geçmesiyle oluşan özel bir kumaş geliştirdi. Geleneksel tekstil ürünlerinden farklı olarak bu malzeme, moleküler düzeyde birbirine kenetlenen ağlardan oluşuyor ve kendi kendine bir araya gelebiliyor.

Araştırmanın odağında, sanayide kullanılan benzen ve siklohekzan adlı iki kimyasalın birbirinden ayrılması yer alıyor. Kaynama noktaları birbirine çok yakın olan bu maddeleri geleneksel yöntemlerle ayırmak oldukça zor ve yüksek enerji gerektiriyor.

TEK UYGULAMADA YÜZDE 97,9'UNU YAKALADI

Araştırmacılar, eşit miktarda benzen ve siklohekzan içeren bir karışım üzerinde yaptıkları testte kumaşın benzenin yüzde 97,9'unu tuttuğunu belirledi. Malzeme, yakaladığı benzeni ısıtılarak serbest bırakıldıktan sonra yeniden kullanılabiliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
SON DAKİKA