Kimyasal ayrıştırmada yeni dönem! Bilim insanları kumaş gibi çalışan malzeme geliştirdi

ABD'deki Texas Üniversitesi ve Çin'deki Zhejiang Üniversitesi araştırmacıları, dört farklı moleküler ağın iç içe geçmesiyle oluşan özel bir kumaş geliştirdi. Geleneksel tekstil ürünlerinden farklı olarak bu malzeme, moleküler düzeyde birbirine kenetlenen ağlardan oluşuyor ve kendi kendine bir araya gelebiliyor.

Araştırmanın odağında, sanayide kullanılan benzen ve siklohekzan adlı iki kimyasalın birbirinden ayrılması yer alıyor. Kaynama noktaları birbirine çok yakın olan bu maddeleri geleneksel yöntemlerle ayırmak oldukça zor ve yüksek enerji gerektiriyor.

TEK UYGULAMADA YÜZDE 97,9'UNU YAKALADI

Araştırmacılar, eşit miktarda benzen ve siklohekzan içeren bir karışım üzerinde yaptıkları testte kumaşın benzenin yüzde 97,9'unu tuttuğunu belirledi. Malzeme, yakaladığı benzeni ısıtılarak serbest bırakıldıktan sonra yeniden kullanılabiliyor.