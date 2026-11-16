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Mars'ın geçmişine ışık tutan keşif! Bilim insanları iki kayada aynı maddeyi buldu

NASA'nın Mars yüzeyinde araştırmalarını sürdüren Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen'in geçmişine ilişkin önemli bir bulguya ulaştı. İki kaya örneğinde karmaşık organik karbon tespit edildi.

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MARS’IN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTAN KEŞİF! BİLİM İNSANLARI İKİ KAYADA AYNI MADDEYİ BULDU
Giriş Tarihi: 16.11.2026 13:53 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 14:13

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Perseverance, Jezero Krateri'ndeki Bright Angel adı verilen kaya oluşumlarında makromoleküler karbon tespit etti.

Keşif aracındaki SHERLOC adlı cihaz, lazer teknolojisiyle kayaların kimyasal yapısını inceleyerek organik bileşiklerin varlığını belirledi. Araştırmacılar, karbon izlerinin farklı mineral ortamlarında bulunduğunu ortaya çıkardı.

MARS'IN YÜZEYİNE YAKIN BÖLGEDE KORUNDU

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, karbonun kaya yüzeyinin yalnızca birkaç mikrometre altında tespit edilmesi oldu. Mars yüzeyindeki radyasyon ve kimyasal etkiler organik maddelerin parçalanmasına neden olabildiği için bu bulgu önem taşıyor.

Bilim insanları, karbonun çevresindeki kil mineralleri ve demir bakımından zengin maddeler sayesinde korunmuş olabileceğini değerlendiriyor. Maddenin biyolojik süreçlerle mi yoksa doğal kimyasal tepkimelerle mi oluştuğu henüz bilinmiyor. Kesin sonuçlara ulaşılması için kaya örneklerinin Dünya'daki laboratuvarlarda incelenmesi gerekiyor.

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Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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