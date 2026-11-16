Parkinson hastalığına karşı egzersizin şaşırtan etkisi! Beyni koruyan mekanizma ortaya çıktı

Egzersiz sırasında kaslar yalnızca hareket etmeyi sağlamıyor, aynı zamanda "egzersin" adı verilen kimyasal haberciler salgılıyor. Kan dolaşımı yoluyla beyne ulaşabilen bu moleküller, sinir hücrelerinin işleyişini etkileyebiliyor.

Araştırmada incelenen BDNF, IGF-1 ve irisin gibi moleküllerin beyin sağlığını destekleyen süreçlerde rol oynayabileceği belirtiliyor. Bu maddelerin iltihaplanmayı ve hücresel stresi azaltmaya, beyin hücrelerinin dayanıklılığını artırmaya katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

PARKİNSON'A KARŞI BEYİN HÜCRELERİNİ DESTEKLEYEBİLİR

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin üreten sinir hücrelerinin zamanla kayba uğramasıyla ortaya çıkan ilerleyici bir nörolojik hastalık olarak biliniyor. Hastalık; titreme, kas sertliği, hareketlerde yavaşlama ve denge sorunlarına yol açabiliyor.

Araştırmacılara göre egzersizle salgılanan bazı moleküller, dopamin üreten hücrelerin hasara karşı korunmasına yardımcı olabilecek mekanizmaları harekete geçirebilir. Ancak bu etkilerin insanlarda hastalığın ilerlemesini yavaşlatıp yavaşlatmadığının anlaşılması için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

HANGİ EGZERSİZLER ÖNE ÇIKIYOR?

İncelemeye göre yürüyüş ve koşu gibi aerobik aktiviteler kalp-damar dayanıklılığını desteklerken ağırlık çalışmaları kas gücünü artırıyor. Denge egzersizleri ise düşme riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Uzmanlar, Parkinson hastalarında egzersizin erken dönemde başlamasının ve kişinin fiziksel kapasitesine göre düzenli sürdürülmesinin önemine dikkat çekiyor. Araştırmacılar, hangi egzersiz türünün ve yoğunluğunun beyin üzerinde en güçlü koruyucu etkiyi oluşturduğunu belirlemek için çalışmaların devam etmesi gerektiğini vurguluyor.