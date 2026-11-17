Araştırmacılar, 40 bilimsel çalışmayı kapsayan sistematik inceleme ve meta-analizde tip 2 diyabet ile Alzheimer arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Bulgulara göre, tip 2 diyabeti bulunan her 1000 kişiden yaklaşık 5'inde bir yıl içinde yeni Alzheimer vakası ortaya çıkıyor.

Çalışmada, diyabetli kişilerde Alzheimer görülme sıklığının kadınlarda erkeklere kıyasla sayısal olarak daha yüksek olduğu da belirlendi. Ancak diyabetin Alzheimer riskindeki göreceli artışının her iki cinsiyette de benzer olduğu görüldü.

ARAŞTIRMACILARDAN ÖNEMLİ UYARI

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların tip 2 diyabet ile Alzheimer arasında güçlü bir ilişkiye işaret ettiğini ancak bunun doğrudan neden-sonuç ilişkisi anlamına gelmediğini vurguladı.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Emmanuel Adewuyi, araştırmanın diyabet hastalarında Alzheimer riskinin daha kapsamlı anlaşılmasına katkı sağladığını belirtti. Araştırmacılara göre bulgular, tip 2 diyabet hastalarının uzun vadeli beyin sağlığının takip edilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.