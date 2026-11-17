Bilim insanlarının 1983'ten beri doğrulanmış bir kaydına ulaşamadığı Pyractomena similis adlı ateş böceği, 2026 ilkbaharında üç farklı gözlemle yeniden kayıtlara geçti. İlk gözlem 15 Mayıs'ta Virginia'da yapıldı. Yaklaşık iki hafta sonra aynı bölgede ikinci bir popülasyon tespit edildi. Delaware'deki Brandywine Creek Eyalet Parkı'nda yapılan gözlem ise türün eyaletteki ilk kaydı oldu.

Türü fark eden Delaware Eyalet Üniversitesi'nden entomolog Christopher Heckscher, ateş böceğinin kehribar rengindeki ışıklarının ve ritmik yanıp sönme biçiminin diğer türlerden farklı olduğunu söyledi.

KUZEY AMERİKA'DA 28 ATEŞ BÖCEĞİ TÜRÜ KAYIP

Araştırmacıların yayımladığı çalışmaya göre ABD ve Kanada'da 28 ateş böceği türü, en az 10 yıldır doğrulanmış bir gözlem kaydına sahip değil. Bu sayı, bölgedeki yerli ateş böceği türlerinin yaklaşık yüzde 16'sına karşılık geliyor.

Ancak uzmanlar, bu türlerin tamamının yok olmadığını, bazılarının yeterince araştırılmadığı için gözden kaçmış olabileceğini düşünüyor. Nitekim araştırmacıların 2024 yılında hazırladığı kayıp türler listesinde yer alan dokuz ateş böceği türü yeniden keşfedildi.