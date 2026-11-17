Araştırma ekibi, Boğa Takımyıldızı'nda bulunan 3C 120 adlı aktif galaksinin merkezindeki süper kütleli kara deliği inceledi. XRISM uydusundan elde edilen X-ışını verileri, kara deliğin çevresindeki soğuk madde diskinin merkezine kadar uzanmadığını gösterdi. Diskin iç kenarının kara deliğin yarıçapının yaklaşık 20 katı uzaklıkta sona erdiği, daha iç bölgede ise sıcaklığı yüz milyonlarca dereceye ulaşan plazmanın bulunduğu belirlendi.

GÜÇLÜ MANYETİK ALANLAR JETLERİ OLUŞTURUYOR OLABİLİR

Radyo teleskoplarından elde edilen görüntüler, kara deliğin çevresindeki sıcak plazma akışının jetin oluştuğu bölgeyle bağlantılı olabileceğine işaret etti. Araştırmacılara göre bu aşırı sıcak ortam, güçlü manyetik alanların birikmesine elverişli koşullar yaratıyor olabilir.

Bu manyetik alanların, kara deliğin dönme enerjisini açığa çıkararak plazmayı neredeyse ışık hızında uzaya fırlatması mümkün. Ancak araştırma, bu mekanizmanın jetleri doğrudan beslediğini henüz kanıtlamıyor; gözlemler yalnızca önerilen modelle uyumlu koşulları ortaya koyuyor.

Çalışmanın, kara deliklerin hem büyük miktarda maddeyi yutarken hem de güçlü enerji akışları oluşturabilmesini anlamaya katkı sağlaması bekleniyor.