Buzullarda çatlak oluşurken çevreye yayılan küçük titreşimler, fiber optik kablo aracılığıyla kaydedilebiliyor. Araştırmacılar, Gorner Buzulu üzerine yerleştirdikleri tek bir kabloyla buzun 25 metre derinliğine kadar inceleme yaptı. Geleneksel yöntemde yüzlerce sismometre gerektiren ölçümler, bu teknolojiyle çok daha az ekipman kullanılarak gerçekleştirilebiliyor.

Kablodan gönderilen ışığın geri yansımasındaki değişimler analiz edilerek çatlakların konumu ve derinliği belirleniyor. Elde edilen veriler, buzun iç yapısını gösteren görüntülere dönüştürülüyor.

BUZULUN YÜZDE 8'İNDEN FAZLASINDA ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

Gorner Buzulu'nda yapılan incelemede, araştırma alanındaki buz hacminin yüzde 8'inden fazlasının su veya havayla dolu çatlaklardan oluştuğu belirlendi. Buzun yaklaşık yüzde 92'sinin ise sağlam olduğu tespit edildi.

Araştırmacılara göre bu bulgu, buzulların yüzeyden sağlam görünmesine rağmen iç kısımlarında önemli hasarlar bulunabileceğini ortaya koyuyor.

DENİZ SEVİYESİNİN YÜKSELMESİNİ ANLAMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Buzul çatlaklarına dolan eriyik sular, buzun alt tabanına ulaşarak kaymasını hızlandırabiliyor. Bu durum, buzulların parçalanma ve büyük buz kütlelerinin kopma riskini artırabiliyor.

Yeni yöntemin, kararsız buzulların izlenmesine ve olası kopmaların daha erken tahmin edilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Teknoloji, Grönland ve Antarktika'daki buz tabakalarının incelenmesi açısından da önem taşıyor. Bu bölgelerdeki buz kayıpları deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunuyor.

Araştırma ekibi, yöntemi diğer buzullarda ve kutup bölgelerinde de denemeyi planlıyor. Uydu görüntüleriyle birleştirilecek ölçümlerin, buzulların iç yapısındaki değişimleri daha iyi anlamaya yardımcı olması hedefleniyor.