Araştırmada, hücrelerin stres ve hasara karşı verdiği tepkileri düzenleyen NR4A1 adlı protein incelendi. Bilim insanları, kahvede bulunan polifenol adı verilen bazı bitkisel bileşiklerin bu proteine bağlanabildiğini ve koruyucu etkilerini destekleyebildiğini tespit etti.

Özellikle kahvede ve çeşitli bitkilerde bulunan kafeik asidin hücresel hasarın azaltılmasında rol oynayabileceği belirlendi. Adında kafein kelimesini çağrıştıran bir ifade bulunsa da kafeik asidin kafeinle doğrudan bir ilişkisi bulunmuyor.

Laboratuvar ortamında yapılan deneylerde, NR4A1 proteini devre dışı bırakıldığında söz konusu koruyucu etkilerin ortadan kalktığı görüldü. Bu sonuç, kahvedeki bazı bileşenlerin hücrelerin kendilerini koruma mekanizmalarını destekleyebileceğine işaret etti.

KAFEİNSİZ KAHVEDE DE BENZER ETKİ GÖRÜLDÜ

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de kafeinsiz kahveyle ilgili oldu. Laboratuvar deneylerinde kafeinsiz kahvenin de hücreler üzerinde benzer koruyucu etkiler gösterdiği belirlendi. Bu bulgu, olası faydaların yalnızca kafeinden kaynaklanmadığı düşüncesini güçlendirdi.

Araştırmacılara göre kafeik asit, klorojenik asit ve ferulik asit gibi kahve bileşenleri NR4A1 proteiniyle etkileşime girerek hücresel süreçlerde rol oynayabiliyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI: DAHA FAZLA KAHVE DAHA FAZLA FAYDA DEMEK DEĞİL

Uzmanlar, araştırmanın umut verici sonuçlarına rağmen kahvenin doğrudan yaşlanma karşıtı bir tedavi olarak değerlendirilmesi için henüz erken olduğunu vurguluyor. Çünkü çalışma, insanlarda kahve tüketiminin etkilerini incelemek yerine laboratuvar ortamındaki hücreler ve farelerden alınan bağışıklık hücreleri üzerinde gerçekleştirildi.

Uzmanlara göre fazla kahve tüketimi uykusuzluk, kaygı, çarpıntı ve bazı kişilerde tansiyon yükselmesi gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle araştırma, daha fazla kahve içmenin yaşlanmayı yavaşlatacağı anlamına gelmiyor.

Sağlıklı yaşlanmada düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku, dengeli beslenme, sigaradan uzak durma ve tansiyon kontrolü gibi alışkanlıklar önemini koruyor. Bilim insanları, kahvenin olası koruyucu etkilerinin insanlarda nasıl sonuçlar doğuracağının anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekiyor.