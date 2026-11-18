NASA verilerine göre Voyager 1, 18 Kasım'da Pasifik Standart Saati ile 02.16'da Dünya'dan 16,094 milyar mil (25,902 milyar kilometre) uzaklıkta bulunacak. Işık hızında ilerleyen bir radyo sinyalinin uzay aracına ulaşması yaklaşık bir gün, gönderilen mesaja yanıtın Dünya'ya dönmesi ise bir gün daha gerektirecek. Böylece mühendislerin uzay aracıyla iletişim kurup yanıt alması yaklaşık 48 saati bulacak.

1977'DE BAŞLAYAN YOLCULUK SÜRÜYOR

5 Eylül 1977'de Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Voyager 1'in ilk görevi Jüpiter ve Satürn'ü incelemekti. Uzay aracı, 1979'da Jüpiter'in, 1980'de ise Satürn'ün yakınından geçerek önemli bilimsel veriler topladı. Bu karşılaşmaların ardından Güneş Sistemi'nin dışına doğru yolculuğunu sürdürdü.

Satürn yakın geçişinden bu yana Dünya'dan saatte yaklaşık 61 bin kilometre hızla uzaklaşan Voyager 1, bugün yıldızlar arası uzayda ilerliyor. Güneş rüzgarının etkisinin sona erdiği heliosferin dışına çıkan araç, bu bölgede ölçüm yapabilen iki uzay aracından biri olma özelliğini taşıyor.

ENERJİSİ AZALIYOR, BİLİMSEL GÖREVİ SÜRÜYOR

Voyager 1'in yaklaşık yarım asırlık yolculuğunu sürdürebilmesi için mühendisler enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar yürütüyor. Uzay aracının nükleer güç kaynağının ürettiği enerji zamanla azaldığından bazı bilimsel cihazları aşamalı olarak kapatılıyor.

NASA'nın 17 Nisan 2026 tarihli güncellemesine göre Voyager 1'de manyetometre ve Plazma Dalgaları Alt Sistemi çalışmaya devam ediyor. Bu cihazlar, yıldızlar arası uzaydaki manyetik alanları ve plazma dalgalarını inceleyerek bilim insanlarına Güneş Sistemi'nin ötesindeki ortam hakkında bilgi sağlıyor.

Mühendisler ayrıca uzay aracının iç sıcaklığını korumaya, yakıt hatlarının donmasını önlemeye ve Dünya ile iletişimi sağlayan antenini doğru yönde tutmaya çalışıyor. Voyager 1'in ne kadar süre daha bilimsel veri gönderebileceği kesin olarak bilinmiyor.