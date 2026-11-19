Teksas Üniversitesinden araştırmacıların geliştirdiği NEUSLeeP adlı cihaz, ameliyata veya beyin içine yerleştirilen elektrotlara ihtiyaç duymadan çalışıyor. Şakak bölgesine yapıştırılan cihaz, odaklanmış ultrason dalgalarıyla beynin uyku düzenlemesinde rol oynayan derin bölgelerinden biri olan subtalamik çekirdeği uyarıyor.

Aynı zamanda beyin dalgalarını, göz hareketlerini ve kas aktivitesini takip ederek uyku evrelerinin izlenmesini sağlıyor.

REM UYKUSUNA 43 DAKİKA DAHA ERKEN GEÇİLDİ

Araştırmaya 19-38 yaşları arasında 28 gönüllü katıldı. Katılımcıların 16'sı sağlıklı uyku düzenine sahipken 12'si uykusuzluk belirtileri bildiriyordu. Gönüllüler iki gece boyunca uyku laboratuvarında takip edildi.

Cihazın ultrason göndermediği ilk gecenin ardından ikinci gece beyin uyarımı gerçekleştirildi. Sonuçlarda, katılımcıların REM uykusuna geçiş süresinin yaklaşık 177 dakikadan 134 dakikaya düştüğü görüldü. REM uykusunda geçirilen toplam süre ise 64 dakikadan 80 dakikaya yükseldi.

UYKUSUZLUK TEDAVİSİ OLDUĞU HENÜZ KANITLANMADI

REM uykusu, canlı rüyaların görüldüğü ve hafıza ile duygusal süreçlerde önemli rol oynayan uyku evresi olarak biliniyor. Araştırmacılar, bu evrenin düzenlenmesinin uyku sorunları ve bazı ruhsal rahatsızlıkların incelenmesinde yeni imkanlar sunabileceğini değerlendiriyor.

Ancak çalışmanın yalnızca 26 kişinin verileri üzerinden analiz edilmesi ve cihazın genel uyku verimliliğini anlamlı ölçüde artırmaması önemli sınırlılıklar arasında yer alıyor. Uykusuzluk belirtileri yaşayan katılımcılarda da bazı olumlu değişimler görülse de sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadı.

Araştırmacılar, cihazın etkisini ve uzun vadeli güvenliğini değerlendirmek için daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Deneysel aşamadaki teknolojinin henüz bir uykusuzluk tedavisi olarak kullanılmadığı vurgulanıyor.