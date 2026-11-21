Cep telefonu/akıllı telefon kullandığını belirten 6-17 yaş grubu çocukların oranı yüzde 80,1 oldu. Bu oran yaş gruplarına göre incelendiğinde 6-10 yaş için yüzde 66,2, 11-17 yaş için ise yüzde 89,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Buna göre, cep telefonu/akıllı telefon kullandığını belirten 6-17 yaş grubu çocukların oranı yüzde 80,1 oldu. Bu oran yaş gruplarına göre incelendiğinde 6-10 yaş için yüzde 66,2, 11-17 yaş için ise yüzde 89,8 oldu. Cep telefonu kullanan çocukların yüzde 97,4'ü düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullandığını beyan etti. Cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların kullanım amaçları incelendiğinde; 6-10 yaş grubunda yüzde 73,3 ile oyun oynama, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 87,8 ile internette gezinme ilk sırada yer aldı.



ÇOCUKLARIN YÜZDE 37,8'İ EN AZ 30 DAKİKADA BİR CEP TELEFONUNU/AKILLI TELEFONUNU KONTROL ETTİ

Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların yüzde 37,8'i telefonunu en az 30 dakikada bir kontrol ettiğini belirtti. Bu oran, 6-10 yaş grubunda yüzde 17,2 iken 11-17 yaş grubunda yüzde 48,0 oldu.

Çocukların internet kullanım oranı yüzde 92,7 oldu

Çocuklarda internet kullanım oranı yüzde 92,7 olurken bu oran yaş gruplarına göre incelendiğinde; 6-10 yaş grubu çocuklarda yüzde 86,6, 11-17 yaş grubu çocuklarda ise yüzde 96,9 oldu.

Düzenli internet kullanan çocuklarda günde iki saat ve daha fazla süre internette vakit geçirenlerin oranı hafta içi yüzde 53,0, hafta sonu ise yüzde 63,4 oldu.



ÇOCUKLAR İNTERNETİ EN FAZLA VİDEO İZLEMEK AMACIYLA KULLANDI

Düzenli internet kullanan çocukların internet kullanım amaçları incelendiğinde; ilk sırada yüzde 86,2 ile video izleme yer aldı. Bunu, yüzde 80,3 ile ders çalışma, ödev/sunum hazırlama ve yüzde 75,1 ile sosyal medya kullanımı takip etti. En az yürütülen faaliyet ise yüzde 17,9 ile çevrim içi derse veya kursa katılma oldu.



ÇOCUKLARIN YÜZDE 69,8'İ SOSYAL MEDYA KULLANDI

Sosyal medya kullanan çocukların oranı yüzde 69,8 oldu. Erkek çocukların yüzde 71,4'ünün, kız çocuklarının ise yüzde 68,1'inin sosyal medya kullandığı görüldü. Bu oranın 6-10 yaş grubunda yüzde 50,2, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 83,4 olduğu görüldü.

Dijital oyun oynayan çocukların oranı yüzde 68,1 oldu.

Dijital oyun oynadığını belirten çocukların oranı yüzde 68,1 oldu. Dijital oyun oynama oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkek çocukların yüzde 77,4'ünün, kız çocukların ise yüzde 58,2'sinin dijital oyun oynadığı görüldü. Bu oran yaş gruplarına göre incelendiğinde, 6-10 yaş grubunda yüzde 69,1, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 67,3 oldu.