Parkinson hastalığının tespitine yönelik 3 üniversiteden akademisyenlerin geliştirdiği yapay zeka modeli, beyin MR görüntülerini analiz ederek hastalığın tespitinde yüzde 94,4 doğruluk oranına ulaştı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden akademisyenlerin yürüttüğü araştırmada, Parkinson hastalarının MR görüntülerinin yapay zeka yardımıyla sağlıklı bireylerden ayırt edilmesi amaçlandı.

Çalışmada, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Korkmaz, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Açıkgöz ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyeni Tarık Talan görev aldı.

Doç. Dr. Deniz Korkmaz, tıbbi görüntüleme ve derin öğrenme teknolojilerini bir araya getirerek Parkinson hastalığının tespitine yönelik yeni bir yöntem geliştirdiklerini söyledi.

Araştırmada uluslararası Parkinson araştırmalarında kullanılan PPMI veri tabanından 320 hasta ve 160 sağlıklı bireye ait toplam 480 kişinin MR görüntülerinin değerlendirildiğini belirten Korkmaz, yapay zeka modelinin görüntülerdeki ayırt edici özellikleri öğrenerek sınıflandırma yaptığını ifade etti.