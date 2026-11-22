Cornell Üniversitesi araştırmacıları, silikon el modelleri ve insanlardan alınan ses kayıtlarıyla gerçekleştirdikleri deneylerde, avuç içinde oluşan hava boşluğunun bir rezonans odası gibi çalıştığını belirledi. Bu olay, şişenin ağzına üflendiğinde çıkan sese benzer şekilde Helmholtz rezonansı olarak adlandırılıyor.

Araştırmaya göre ellerin şekli de alkışın sesini değiştiriyor. Çukurlaştırılmış avuçlar daha pes ve derin, düz avuçlar ise daha tiz sesler oluşturuyor. Üstelik herkesin el yapısı ve çırpma tekniği farklı olduğu için alkış sesleri kişiye özgü özellikler taşıyabiliyor. Bilim insanları bu seslerin gelecekte biyometrik kimlik doğrulamada kullanılabileceğini değerlendiriyor.

Araştırmanın sonuçları Physical Review Research dergisinde yayımlandı.