Oregon Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, farklı Ay toprağı örneklerini taklit eden beş ayrı karışımda Modoc türü patates yetiştirdi. Deneylerde bazalt ağırlıklı Ay yüzeyi örneklerinin yanı sıra yüksek rakımlı bölgeleri temsil eden karışımlar da kullanıldı.

Saf Ay toprağında yetiştirilen patateslerin gelişimi oldukça zayıf kaldı. Özellikle LMS-1E adı verilen karışımda bitkiler kısa kaldı ve neredeyse hiç kök oluşturamadı. Araştırmacılar, bu durumun bitkilerde bakır zehirlenmesine yol açan koşullardan kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Ancak toprağa solucan gübresi eklendiğinde sonuçlar değişti. Yüzde 70 Ay toprağı taklidi ve yüzde 30 organik gübreden oluşan karışımda yetişen patatesler, Dünya toprağında yetişenlerle benzer gelişim gösterdi. Araştırmacılara göre organik madde, Ay toprağındaki zararlı bileşiklerin bitkiler üzerindeki etkisini azaltıyor.

Çalışmada elde edilen bir diğer önemli sonuç ise patateslerin besin içeriğiyle ilgili oldu. Yumruların metabolik profillerinde Dünya toprağında yetişen patateslere kıyasla yalnızca küçük farklılıklar görüldü. Bitkiler strese girdiğinde artabilen solanin ve çakonin adlı doğal toksinlerin seviyelerinde de belirgin bir yükseliş tespit edilmedi.

Bazı patateslerde bakır ve çinko miktarı daha yüksek ölçülürken, belirli Ay toprağı karışımlarında yetişen ürünlerde alüminyum artışı da gözlendi.