AT 2025abao adı verilen ve Bao olarak isimlendirilen yıldız sistemi, iki yıldızdan oluşuyordu. Büyük yıldızın kütlesi Güneş'in yaklaşık yedi katına ulaşırken yarıçapı Güneş'in 350 katı büyüklüğündeydi. Küçük yıldızın kütlesi ise Güneş'in yaklaşık yüzde 70'i kadardı.

Büyük yıldız zamanla genişleyerek küçük eşini dış gaz katmanlarının içine aldı. Bu süreçte küçük yıldız, dev yıldızın atmosferinde ilerlerken yörünge enerjisini kaybetti ve giderek çekirdeğe yaklaştı. Gök bilimciler, 2018'den itibaren sistemin parlaklığında meydana gelen değişimleri takip ederek bu süreci yeniden oluşturdu.

Ekim 2025'te sistemde ani bir parlaklık artışı yaşandı. Yaklaşık bir hafta içinde zirveye ulaşan patlama, yıldız birleşmelerinde görülen ve ışıklı kırmızı nova olarak adlandırılan olaylardan biri olarak sınıflandırıldı.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu da patlamadan haftalar sonra sistemi gözlemledi. Elde edilen veriler, küçük yıldızın dev eşinin çekirdeğine ulaşarak onunla birleşmiş olabileceğini gösterdi.

Araştırmacılara göre bu gözlem, iki yıldızın birleşme sürecinde nasıl davrandığını anlamak açısından önemli bir fırsat sunuyor.