Merkür'e ulaşmak, sanılanın aksine Güneş'e yaklaşmaktan çok daha karmaşık bir süreç gerektiriyor. Uzay aracının yalnızca Güneş'in çekim gücüne karşı koyması değil, aynı zamanda Merkür'ün yörüngesine uyum sağlayacak kadar hız kaybetmesi gerekiyor. 2024 yılında iticilerde yaşanan teknik sorun da aracın rotasının değiştirilmesine ve varış tarihinin ertelenmesine neden oldu.

MERKÜR'ÜN BİLİNMEYENLERİ ARAŞTIRILACAK

BepiColombo, Avrupa ve Japonya tarafından geliştirilen iki ayrı yörünge aracından oluşuyor. Araçlardan biri Merkür'ün yüzeyini, jeolojik yapısını, sıcaklığını ve çekim alanını inceleyecek. Diğeri ise gezegenin manyetik alanını ve Güneş'ten gelen parçacıklarla etkileşimini araştıracak.

Bilim insanları, özellikle Merkür'ün manyetik alanının nasıl oluştuğunu ve neden gezegenin merkezinden kaymış olduğunu anlamayı hedefliyor. Elde edilecek verilerin, Güneş'e en yakın gezegenin iç yapısına ve oluşumuna ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor.

Uzay aracının iki bölümü, 9-10 Aralık'ta birbirinden ayrılarak Merkür çevresinde farklı kutup yörüngelerine yerleşecek. Bilimsel gözlemlerin Nisan 2027'de başlaması planlanırken, ana görevin bir yıl sürmesi ve uzatılmış çalışmaların 2029'a kadar devam etmesi öngörülüyor.