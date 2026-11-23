Araştırmada fareler ve laboratuvarda üretilen kalp dokuları incelendi. Normal basınç altında çalışmaya devam eden kalplerde kanser hücrelerinin yayılmakta zorlandığı, mekanik yükün ortadan kaldırıldığı nakledilmiş kalplerde ise tümörlerin daha kolay büyüdüğü görüldü.

Araştırmacılar, kalbin hareketinin kanser hücrelerinde Nesprin-2 adlı proteini harekete geçirdiğini belirledi. Bu proteinin, hücrelerin DNA'yı kontrol etme biçimini değiştirerek tümör büyümesini baskılayabileceği değerlendirildi.

Bulgular, kalbin yalnızca kan pompalayan bir organ olmadığını, sürekli hareketinin hücre davranışlarını da etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar ayrıca bu mekanizmadan yola çıkarak, bazı tümörlere ritmik mekanik uyarı uygulayabilecek cihazlar geliştirmeyi hedefliyor.

Ancak çalışma henüz erken aşamada. Bulguların insanlarda geçerli olup olmadığının ve bu yöntemin kanser tedavisinde kullanılıp kullanılamayacağının anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.