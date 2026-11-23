Bilim insanları, genişlemenin başlıca nedeninin Antarktika üzerinde etkili olan olağan dışı güçlü kutup girdabı olduğunu belirtiyor. Bu hava sistemi, ozon tabakasını parçalayan kimyasal tepkimeler için uygun koşullar oluşturdu.

Buna rağmen uzmanlar, ozon tabakasının uzun vadede iyileşmeye devam ettiğini vurguluyor. 1987'de imzalanan Montreal Protokolü ile ozona zarar veren kimyasalların kullanımı büyük ölçüde azaltıldı.

Mevcut iyileşme eğiliminin sürmesi halinde Antarktika üzerindeki ozon deliğinin 2070'li yıllarda tamamen toparlanması bekleniyor.