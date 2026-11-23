Ozon tabakasında beklenmedik büyüme! Bilim insanları 2070'li yıllara dikkat çekti
Antarktika üzerindeki ozon deliği, 2026 yılında son 48 yılın en büyük yedinci seviyesine ulaştı. NASA ve NOAA verilerine göre, 25 milyon kilometrekarelik alanı kaplayan ozon deliğinin büyüklüğü ABD'nin yüz ölçümünün iki katından fazla.
Bilim insanları, genişlemenin başlıca nedeninin Antarktika üzerinde etkili olan olağan dışı güçlü kutup girdabı olduğunu belirtiyor. Bu hava sistemi, ozon tabakasını parçalayan kimyasal tepkimeler için uygun koşullar oluşturdu.
Buna rağmen uzmanlar, ozon tabakasının uzun vadede iyileşmeye devam ettiğini vurguluyor. 1987'de imzalanan Montreal Protokolü ile ozona zarar veren kimyasalların kullanımı büyük ölçüde azaltıldı.
Mevcut iyileşme eğiliminin sürmesi halinde Antarktika üzerindeki ozon deliğinin 2070'li yıllarda tamamen toparlanması bekleniyor.
Haber Girişi