Araştırmacılar, üniversitenin fizik binasındaki yaklaşık 1,8 ton ağırlığındaki asansör karşı ağırlığını kullandı. Asansörün iki kat arasında hareket ettirilmesiyle bu ağır kütlenin konumu değiştirildi. İki farklı konum, dijital iletişimde kullanılan 0 ve 1 rakamlarını temsil edecek şekilde kodlandı.

Yakındaki bir tuvalete ise yer çekimindeki son derece küçük değişimleri algılayabilen gravimetre adı verilen hassas bir cihaz yerleştirildi. Asansörün karşı ağırlığı ile ölçüm cihazı arasında yaklaşık 70 santimetre mesafe ve bir tuğla duvar bulunuyordu. Ağırlığın konumu değiştikçe cihaz farklı ölçümler yaptı ve araştırmacılar bu değişimleri kullanarak gönderilen mesajı çözmeyi başardı.

BİR KELİMEYİ GÖNDERMEK BİR SAAT SÜRDÜ

Deneyde iletilen "Gravity" kelimesi, her harf için yedi basamaklı ikili kod kullanılarak toplam 49 bit halinde aktarıldı. Mesajın başlangıcını ve sonunu belirten ek bitler de gönderildi. Saniyeler içinde gerçekleşmeyen deneyde, her bir bitin iletilmesi yaklaşık bir dakika sürdü ve kelimenin tamamlanması yaklaşık bir saat aldı.

Araştırmacılar, bu yöntemde kara deliklerin çarpışmasıyla ortaya çıkan kütle çekim dalgalarını üretmedi. Bunun yerine hareket ettirilen ağır bir cismin çevresindeki yer çekimi alanında meydana gelen küçük değişimleri kullandı. Ölçülen sinyal, Dünya'nın yer çekimi ivmesinin yaklaşık beş milyarda biri kadar küçüktü.

İNTERNETİN YERİNİ ALMASI BEKLENMİYOR

Yer çekimiyle iletişim yönteminin önündeki en büyük engel, sinyalin çok zayıf olması ve mesafe arttıkça hızla azalması. Araştırmacılar, daha hızlı makineler ve gelişmiş ölçüm cihazlarıyla iletim hızının dakikada yaklaşık 15 bite çıkarılabileceğini hesapladı. Kuantum sensörleri ve çok daha ağır cisimlerin kullanılmasıyla iletişim mesafesinin teorik olarak 500 metreye ulaşabileceği öngörülüyor.

Bu yöntemin günlük internet ve telefon iletişiminin yerini alması beklenmiyor. Ancak yer çekimi alanı bilinen hiçbir madde tarafından pasif olarak engellenemediği için, radyo sinyallerinin ulaşamadığı nükleer sığınaklar veya özel tesislerle iletişim gibi sınırlı alanlarda gelecekte kullanılabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar için deneyin asıl önemi ise yer çekiminin de bilgi taşımak için kullanılabileceğini göstermesi oldu.