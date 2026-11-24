Robotun hareket etmesi için elektronik sistemler yerine basınçlı hava kullanılıyor. Gövdesine yerleştirilen hava odacıkları, valfler ve kanallar, havanın basıncını kullanarak bacakların hareket etmesini sağlıyor. Araştırmacılar, bu sistemde buhar makinelerinden esinlenerek basınçlı havanın iki aşamada kullanılmasını sağladı. Önce küçük ve yüksek basınçlı odacıklardan geçen hava valfleri çalıştırıyor, ardından daha büyük ve düşük basınçlı odacıklara ilerleyerek bacakları hareket ettiriyor. Böylece havanın enerjisinden daha verimli yararlanılıyor ve robotun hızı önceki tasarıma kıyasla 100 kattan fazla artırılıyor.

FARKLI ZEMİNLERDE HAREKET EDEBİLİYOR

Araştırmacılar robotu beton, çakıl, çim, kum ve malç gibi farklı yüzeylerde test etti. Robot bu zeminlerde hareket etmenin yanı sıra merdivenlerden inebildi, suda yüzebildi ve su altında da çalışmayı sürdürdü. Tek bir malzemeden ve tek parça halinde 3D yazıcıyla üretilebilmesi, tasarımın dikkat çeken özellikleri arasında yer aldı.

EN BÜYÜK EKSİĞİ HARİCİ HAVA KAYNAĞI

Elektronik sisteme ihtiyaç duymaması robotun önemli avantajlarından biri olsa da henüz tamamen bağımsız hareket edemiyor. Çalışabilmesi için harici bir kompresörden basınçlı hava alması gerekiyor. Araştırmacılar, robotun hava tüketimini azaltarak gelecekte küçük bir basınçlı hava kartuşunu kendi üzerinde taşıyabilmesini hedefliyor. Ayrıca daha gelişmiş hareketler yapabilmesi, yön değiştirebilmesi ve nesneleri taşıyabilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Bilim insanlarına göre bu teknoloji, elektronik cihazların çalışmakta zorlandığı yoğun radyasyon veya güçlü manyetik alanların bulunduğu ortamlarda önemli avantajlar sağlayabilir. Tek parça halinde üretilebilen ve elektronik sistemlere ihtiyaç duymayan bu robotların gelecekte afet müdahalesi, uzay araştırmaları ve tehlikeli bölgelerde keşif çalışmalarında kullanılması hedefleniyor.