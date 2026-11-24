Japonya'daki Kindai Üniversitesinden Patryk Sofia Lykawka, Washington Üniversitesinden Pedro Bernardinelli ve gezegen bilimci Jonti Horner'ın yer aldığı ekip, Güneş Sistemi'nin 4,5 milyar yıllık geçmişini bilgisayar simülasyonlarıyla inceledi. Araştırmacılar, Neptün'ün ötesindeki Kuiper Kuşağı'nda bulunan bazı buzlu cisimlerin neden alışılmadık yörüngelerde hareket ettiğini anlamaya çalıştı.

Bu cisimlerden biri olan Sedna, Güneş'e Dünya'nın uzaklığının yaklaşık 76 katından daha fazla yaklaşmayan uzun ve eliptik bir yörüngeye sahip. Bazı diğer gök cisimlerinin ise Güneş Sistemi'nin ana düzlemine 45 dereceden fazla eğimli yörüngelerde hareket ettiği biliniyor. Araştırmacılara göre bilinen gezegenlerin kütle çekimi bu sıra dışı hareketleri tek başına açıklamakta yetersiz kalıyor.

DÜNYA'NIN İKİ KATI KÜTLEYE SAHİP OLABİLİR

Simülasyonlarda, Güneş Sistemi'nin erken dönemindeki gezegen hareketleri ve olası ek gezegenlerin etkileri incelendi. Araştırmacılar, uzak bir yörüngede milyarlarca yıl boyunca varlığını sürdüren bir gezegenin, buzlu gök cisimlerinin yörüngelerini zamanla değiştirebileceğini belirledi.

En başarılı sonuçları veren modellerde Gezegen X2'nin kütlesinin Dünya'nın yaklaşık iki katı olduğu görüldü. Gezegenin Güneş'e ortalama uzaklığının 350 ila 500 astronomik birim arasında olabileceği hesaplandı. Bir astronomik birim, Dünya ile Güneş arasındaki mesafeye karşılık geliyor. Gezegenin tek bir yörünge turunu tamamlamasının ise yaklaşık 6 bin 500 ila 11 bin yıl sürebileceği tahmin ediliyor.

GEZEGEN DOKUZ'DAN FARKLI BİR GİZEM

Gezegen X2, bilim insanlarının uzun süredir varlığını araştırdığı Gezegen Dokuz'dan farklı bir varsayımı temsil ediyor. Gezegen Dokuz'un, bazı uzak gök cisimlerinin benzer yörüngelerde kümelenmesini açıklayabileceği düşünülürken Gezegen X2'nin daha çok aşırı eğimli ve uzak yörüngeleri açıklayabileceği öne sürülüyor. Araştırmacılar, iki gezegenin de aynı anda var olabileceği ihtimalini dışlamıyor. Ancak her iki gök cismi için de henüz doğrudan bir gözlem bulunmuyor.

Araştırmacılar, Gezegen X2'nin varlığını henüz kanıtlamış değil. Simülasyonların bazı yörünge özelliklerini açıklamasına rağmen, gök cisimlerinin uzaydaki dağılımının tamamıyla örtüşmediği belirtiliyor. Ayrıca sıra dışı yörüngelerin, teleskopların gökyüzünde gözlem yaptığı bölgelerden veya geçmişte Güneş Sistemi'nin yakınından geçen bir yıldızdan kaynaklanmış olabileceği gibi alternatif açıklamalar da bulunuyor.