Granada Üniversitesi ve Navarra Devlet Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmaya, fazla kilolu veya obezitesi bulunan 197 yetişkin katıldı. Katılımcılar 12 hafta boyunca erken saatlerde, geç saatlerde veya kendi belirledikleri zaman aralıklarında beslenme programlarına ayrıldı.

Araştırmada, farklı aralıklı oruç programlarının karaciğer yağlanmasını azaltma konusunda standart beslenme önerilerine kıyasla belirgin bir üstünlük sağlamadığı görüldü. Buna karşılık, vücut ağırlığının en az yüzde 5'ini kaybeden kişilerde karaciğer yağında çok daha belirgin azalma tespit edildi.

Araştırmacılar, karaciğer sağlığı açısından asıl önemli noktanın hangi saatlerde yemek yenildiğinden ziyade, sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturmak ve klinik açıdan anlamlı kilo kaybı sağlamak olduğunu vurguladı.

JHEP Reports dergisinde yayımlanan çalışma, aralıklı orucun etkisiz olduğunu değil, beslenme saatlerinin karaciğer sağlığına tek başına ek bir fayda sağlamadığını gösteriyor.