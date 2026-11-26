Oluşumlar, Mars'ın ekvatoruna yakın Daedalia Planum adlı volkanik bölgede tespit edildi. NASA'nın HiRISE kamerasıyla 28 Ağustos 2024'te kaydedilen görüntülerde, yaklaşık 5'e 15 kilometrelik bir alana yayılan ve birbirinden 5 ila 10 metre uzaklıkta sıralanan parlak kayalar dikkat çekti.

Bilim insanları, bu sıra dışı şekillerin nasıl oluştuğuna ilişkin birkaç ihtimal üzerinde duruyor. Bunlar arasında sıcaklık değişimleriyle meydana gelen donma ve çözülme döngüleri, yer altındaki buz hareketleri ve Mars'taki sismik faaliyetler bulunuyor.

Bir başka ihtimale göre ise titreşimler, büyük kayaların yüzeye çıkmasına, küçük parçacıkların ise aşağıya yerleşmesine neden olmuş olabilir. Ancak araştırmacılar, bu teorilerden hiçbirinin henüz doğrulanmadığını belirtiyor.

Mars'ta daha önce benzerine rastlanmayan bu oluşumlar, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde hala çözülememiş jeolojik sırlar bulunduğunu gösteriyor.