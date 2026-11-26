Sydney Üniversitesi'nden araştırmacı Hillary Davis ve ekibi, genç yıldızların konumlarını bilgisayar simülasyonlarıyla karşılaştırdı. İncelemeler sonucunda, Norma Kolu'na ait olduğu düşünülen bazı yıldız oluşum bölgelerinin, galaksinin merkezindeki çubuk yapının oluşturduğu güçlü şok dalgası boyunca sıralandığı belirlendi.

Bu şok dalgaları, gaz ve toz bulutlarının sıkışmasına neden olarak yeni yıldızların oluşabileceği ortamlar yaratıyor. Araştırmacılar, su ve metanol moleküllerinin oluşturduğu özel radyo sinyallerinden yararlanarak yıldızların konumlarını ve hareketlerini de inceledi.

Bulgular, Samanyolu'nun merkezindeki yapının sanılandan farklı çalıştığını gösterirken galaksinin haritasının yeniden çizilmesi ihtimalini gündeme getirdi. Ancak bilim insanları, Norma Kolu'nun tamamının bir şok dalgasından ibaret olup olmadığını belirlemek için daha fazla gözleme ihtiyaç olduğunu vurguluyor.