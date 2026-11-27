BBC'nin haberine göre, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Dimorphos asteroidinin rotasından saptırılıp saptırılamayacağını sınayan çarpmanın ardından söz konusu gök cismine dair yeni görüntüler elde etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) DART uzay aracıyla 2022'de bilerek çarptığı Dimorphos adlı asteroidin yüzeyinde stadyum büyüklüğünde bir krater oluştuğu görüldü.

Bilim insanları daha önce çarpmanın asteroidin yörüngesini değiştirdiğini tespit ederken ESA'nın gözlem aracı Hera ile elde edilen yeni görüntüler ise Dimorphos asteroidinin yüzeyinde bir stadyum büyüklüğünde krater oluştuğunu ortaya koydu.

Hera'nın bilim ekibinde yer alan gezegen bilimci Dr. Sabina Raducan, kraterin neredeyse asteroidin kendisi kadar büyük olduğuna işaret ederek, deneyin ardından Dimorphos'un şeklinin ve uzaydaki dönüş hareketinin de etkilendiğine dikkati çekti.

Gezegen bilimci Prof. Simon Green ise bu deneyin ve sonuçlarının ileride Dünya'ya doğru gelen bir asteroidi saptırmak için gerekli uzay aracı kütlesini, hızını ve zamanlamasını belirlemeye yardımcı olacağını ifade etti.