Adana'da Çukurova Üniversitesi öğrencileri, sınavlara hazırlanan görme engelli bireylere destek için seslendirilmiş konu anlatımları, örnek sorular ve çözümlerinin yer aldığı "dijital eğitim platformu" geliştirdi.

Üniversitenin farklı bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk projeleri yapmak için 2024'te Baliz Parmak Kulübü'nü kurdu.

Daha önce Braille alfabesiyle hazırladıkları dergiyi görme engelli çocuklarla buluşturan üniversiteliler, bu kez de sınavlara hazırlanan engelli bireylerin eğitim kaynaklarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışma yaptı.

Farklı derslere ait konuların anlatımlarını, örnek soruları ve çözümlerini seslendirerek dijital ortama aktaran 14 öğrenci, hazırladıkları içerikleri "Balizparmak.net" internet sitesinde "Ozan Bayır Erişilebilir Dijital Kütüphanesi" başlığıyla erişime sundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yaşamını yitiren kulüp üyesi Ozan Bayır'ın adını taşıyan platformda, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan görme engellilere yönelik konu anlatımlarının yanı sıra günlük soru çözme hedefleri de yer alıyor.

"İLK BAŞTA KULLANICININ HEDEFİNİ SORUYORUZ"

Baliz Parmak Kulübü Başkanı ve İşletme Bölümü yüksek lisans öğrencisi Ömer Öksüzaşıkı, görme engelli bireylere destek olmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Proje kapsamında "dijital eğitim platformu" oluşturduklarını belirten Öksüzaşıkı, şöyle konuştu:

"İlk başta ders ders ayırıp soruları seslendirmeye başladık. Sonra fark ettik ki sadece soru seslendirmekle olmuyor çünkü insanlar yanlış da yapıyor. Bu yanlış kısımlar için konu anlatımını devreye soktuk. Bunları birlikte pekiştirerek daha kapsamlı ve engelsiz bilgiye erişimi sağladık. İlk başta kullanıcının hedefini soruyoruz. Sonra onun çalışabileceği alanları gösteriyoruz. Hata yapılan yerlerde yapay zeka desteğiyle konu anlatımlarını devreye sokuyoruz."

Kulüp üyelerinden Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Furkan Selim Gönç, Liselere Geçiş Sistemi gibi farklı sınavlara hazırlanan öğrencilere de ulaşmak için platformun kapsamını genişleteceklerini dile getirdi.

Projenin yazılım geliştirme sürecinde görev aldığını anlatan Gönç, "Sesli eğitim içeriklerinin dijital ortama aktarılması, derslerin kategorilere ayrılması ve kullanıcı dostu arayüz oluşturulması üzerine çalıştım. Özellikle engelli bireylerin bilgiye daha kolay ulaşabilmesi için erişilebilirlik odaklı sistem geliştirdik. Amacımız, teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürerek eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

EKPSS İÇİN 2 AYDIR KULLANIYOR

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencisi görme engelli Edanur Taşdemir ise EKPSS sınavına hazırlık için 2 aydır platformdan yararlandığını belirterek, "Çok mantıklı bir uygulama, hayatımıza dokunuyor." dedi.