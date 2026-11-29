Webb'in Orta Kızılötesi Aygıtı (MIRI) ile yapılan gözlemlerde, farklı bölgelerdeki toz kümelerinin birbirinden farklı bileşimlere sahip olduğu görüldü. Argon bakımından zengin bir bölgede kumun temel bileşenlerinden silisyum dioksit tespit edilirken, neon ve karbon monoksit içeren başka bir bölgede amorf karbonun baskın olduğu belirlendi. Üçüncü bir bölgede ise magnezyum silikat ağırlıklı tozlar bulundu.

YILDIZIN PATLAMADAN ÖNCEKİ YAPISI ORTAYA ÇIKTI

Bilim insanları, bu kimyasal farklılıkların yıldızın patlamadan önceki iç yapısını anlamak açısından önemli olduğunu belirtiyor. Araştırmacılar, elde edilen verileri yıldız patlamalarını simüle eden bilgisayar modelleriyle karşılaştırdı. İncelemeler, yıldızın karbon ve oksijen yakan katmanlarının patlamadan önce birbirine karıştığı modellerle örtüştü.

Cassiopeia A'yı oluşturan yıldızın yaklaşık 1680 yılında süpernova olarak patladığı düşünülüyor. Ancak bu olayı doğrulayan kesin tarihsel kayıt bulunmuyor. Araştırmacılara göre Webb'in sağladığı ayrıntılı görüntüler, yıldızın patlamadan önceki son saatlerinde yaşanan süreçlere ilişkin ipuçları sunuyor.

Çalışmanın, süpernova patlamaları sırasında hangi elementlerin uzaya yayıldığını ve bu elementlerin gelecekte oluşacak yıldız ve gezegenlerin yapısına nasıl katkı sağladığını anlamaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Araştırma, The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.