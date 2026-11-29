Uluslararası araştırma ekibi, 2000 ve 2020 yıllarına ait uydu görüntülerini yapay zeka yardımıyla inceleyerek dünya genelindeki buzul göllerini haritalandırdı. Araştırmada, göllerle temas eden buzulların yılda ortalama 66 santimetre su eşdeğerinde kütle kaybettiği belirlendi. Karada sonlanan buzullarda bu miktar 40, denizde sonlananlarda ise 36 santimetre olarak ölçüldü.

BUZULLARLA TEMAS EDEN GÖLLERİN SAYISI ARTTI

Araştırmaya göre, 2000-2020 yılları arasında buzullarla doğrudan temas eden göllerin sayısı yüzde 35 arttı. Bu göllerin toplam yüz ölçümü yaklaşık 600 kilometrekare genişlerken, su hacimleri de 66 kilometreküp arttı.

Bilim insanları, göl sularının buzulları alttan eritmesinin ve buz parçalarının koparak suya düşmesinin erime sürecini hızlandırdığını belirtiyor. Araştırmada, buzulların kütle kaybında iklim koşulları ve buzulun fiziksel özelliklerinin yanı sıra göllerin de önemli rol oynadığı vurgulanıyor. Bulguların, gelecekteki buzul değişimlerini ve olası buzul gölü taşkınlarının oluşturabileceği riskleri tahmin etmeye yardımcı olması bekleniyor. Çalışma, Nature Climate Change dergisinde yayımlandı.