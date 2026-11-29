Buzulların erimesinde şaşırtan detay! Göller erime hızını yüzde 65 artırıyor
Bilim insanları, buzulların erime hızının yalnızca iklim koşullarına bağlı olmadığını ortaya koydu. Yeni bir araştırmaya göre, buzul gölleriyle doğrudan temas eden buzullar, karada sonlanan buzullara kıyasla çok daha hızlı eriyor.
Uluslararası araştırma ekibi, 2000 ve 2020 yıllarına ait uydu görüntülerini yapay zeka yardımıyla inceleyerek dünya genelindeki buzul göllerini haritalandırdı. Araştırmada, göllerle temas eden buzulların yılda ortalama 66 santimetre su eşdeğerinde kütle kaybettiği belirlendi. Karada sonlanan buzullarda bu miktar 40, denizde sonlananlarda ise 36 santimetre olarak ölçüldü.
BUZULLARLA TEMAS EDEN GÖLLERİN SAYISI ARTTI
Araştırmaya göre, 2000-2020 yılları arasında buzullarla doğrudan temas eden göllerin sayısı yüzde 35 arttı. Bu göllerin toplam yüz ölçümü yaklaşık 600 kilometrekare genişlerken, su hacimleri de 66 kilometreküp arttı.
Bilim insanları, göl sularının buzulları alttan eritmesinin ve buz parçalarının koparak suya düşmesinin erime sürecini hızlandırdığını belirtiyor. Araştırmada, buzulların kütle kaybında iklim koşulları ve buzulun fiziksel özelliklerinin yanı sıra göllerin de önemli rol oynadığı vurgulanıyor. Bulguların, gelecekteki buzul değişimlerini ve olası buzul gölü taşkınlarının oluşturabileceği riskleri tahmin etmeye yardımcı olması bekleniyor. Çalışma, Nature Climate Change dergisinde yayımlandı.