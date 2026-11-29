Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, Hawaii'deki volkanlardan alınan örneklerde karbon izotoplarını inceledi. Analizler, bazı örneklerde alışılmışın dışında yüksek karbon-13 oranı bulunduğunu ortaya koydu. Bilim insanları bu kimyasal izlerin, karbonun Dünya'nın metalik çekirdeğinden mantoya ve oradan da yüzeye taşınmış olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Araştırmacılar ayrıca bu karbonun, Güneş Sistemi'nin daha uzak bölgelerinde oluşan karbon bakımından zengin ilkel gök taşlarından gelmiş olabileceğini değerlendiriyor. Ancak karbonun doğrudan çekirdekten geldiği henüz kesinleşmiş değil. Çalışma, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.