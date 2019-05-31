Oppo daha önce Çin pazarında piyasaya sürdüğü ilginç telefonlarla bilinen bir isim. Ülkemizdeki kullanıcılar arasında da Oppo'nun ismi anılıyordu. Bir süre önce Çinli şirket ülkemiz pazarına resmen giriş yaptı ve telefonlarını tüketicilerin beğenisine sundu. Daha önce Oppo'nun RX17 Pro modeli konuğumuz olmuştu, şimdi ise ekranı ve gizlenmiş kamerasıyla Reno elimize geçti.

Oppo Reno sade olarak tasarlanmış, ancak bu sadelik şık görünüm sergiliyor. Bize okyanus yeşili renkli telefon geldi. Gayet güzel bir renk. Telefonun bu rengi dikkat çekici duruyor, ayrıca cihazı zarif gösteriyor. Corning Gorilla Glass 6 koruma sahip telefonun (Önü ve arkası cam) klasik tasarım noktalarından bahsedecek olursak, sağ tarafta güç düğmesi, sol tarafta sim kart çekmecesi ve ses kontrol tuşu bulunuyor. Tuşların yerleri gayet iyi ayarlanmış, parmağınızla rahatca düğmelere basabiliyorsunuz. Cihazın üst kısmında açılıp kapanabilen mekanizmayla gizlenmiş ön kamera, alt tarafında kulaklık girişi, USB portu ve hoparlör bulunuyor.

Oppo Reno'nun arka kısımda ise çift ana kamera ve kameranın hemen altında ufak bir tümsek var. Bu tümsek en başta üçüncü kamera gibi görünüyor, aslında telefon bir yere konulduğunda, ana kamera camının çizilmesini engellemeyi amaçlıyor. Kameraları yerden çok az daha yukarıda tutarak, çizilmeleri ortadan kaldırıyor. Telefonu masaya veya başka bir yere koyduğunuzda bu tümsek yüzünden cihaz dengesiz durmuyor. Reno ele tam oturan bir telefon, arka kısmın kenarları eğimli tasarlanmış. Kenar kısımlar avuç içine rahatsızlık vermiyor. Ancak telefon biraz elden kayacakmış hissiyatı da yaşattı. Arka kısım parmak izi tutmuyor.