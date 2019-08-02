İlk olarak Mi 9T'nin tasarımından başlayalım. Cihaz son yıllarda çıkan telefonlar gibi tam ekrana sahip. Üst kısmında çentik yok, kamera da ekran içinde yer almıyor. Ön kamera üst kısma saklanmış. Ön kamerayı aktif ettiğinizde, özel motorlu mekanizma ile üstten çıkıyor. Bu detaylara kamera kısmında değineceğiz. Cihaz mavi, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. Bize ise siyah renkli olanı incelemeye geldi. Siyah renkli telefonun arka kısmı karbon fiber desene sahip. Telefonun arka kısmı cam. Çerçeve ise alüminyum. Ancak arka kısım biraz elden kayma hissiyatı yaşatıyor. Kenar kısımlar kavisli yapılmış. Telefon, Corning Gorilla Glass 5 korumaya sahip. 191 gram ağırlığında olan Mi 9T pantolon veya montun cebine rahatlıkla sığıyor. Ağırlık yapmıyor.

Klasik tasarım noktalarından bahsedecek olursak, telefonun sağ tarafında güç ve ses düğmeleri yer alıyor. Düğmelerin konumlandırılmaları düzgün. Boşluk hissiyatı vermiyorlar. Alt tarafta ise USB-C portu, SIM kart çekmecesi ve hoparlör ızgarası var. Telefonda microSD kart desteği olmadığını da belirtelim.

DEVASA EKRAN!

Xiaomi Mi 9T'de 6.39 inç'lik 1080 x 2340 çözünürlüğünde AMOLED ekran var. Kenar çerçevelerinin çok ince olması ve telefonda çentiğin yer almaması sebebiyle, ekran gayet başarılı kullanım deneyimi sağlıyor. Mi 9T'nin ekranı canlı renkler sunuyor, parlaklık oranı da oldukça başarılı. Güneş altında telefonun ekranını rahatlıkla görebilirsiniz. Bununla birlikte farklı açılardan da ekrana bakıldığında herhangi bir görüntü kaybı gerçekleşmiyor.

Ekrana entegre edilmiş parmak izi okuyucu var. Parmak izi sensörü hızlı. Kullanım sırasında sensörün sorun çıkardığını görmedik. Parmak izinden söz etmişken diğer bir biyometrik güvenlik önlemi olarak yüz tanımanın da olduğunu belirtelim. Yüz tanımada pop-up kamera açılıyor. Kamera yüzünüzü sorun çıkarmadan tanıyor. Düşük ışıkta da bu güvenlik önlemi çalışıyor. Fakat yüz tanıma için pop-up kameranın açılmasını beklemek, parmak izine göre yavaş kalıyor.

TEKNİK KADRO NASIL?

Telefonda 8 çekirdekli Snapdragon 730 sistem çipi, Adreno 618 grafik işlemcisi, 6 GB RAM, 64/128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bize gelen test cihazı ise 64 GB depolamaya sahipti. Kağıt üstündeki bilgileri es geçip, gerçek hayat tecrübesine gelecek olursak, Xiaomi Mi 9T gerçekten hızlı bir telefon. Menüler arası gezinmek, uygulamadan ana ekrana geri dönmek veya uygulamaların genel performansı hızlı. Tabii ki oyun da oynadık. Xiaomi Mi 9T'de popüler oyunlardan biri olan PUBG'yi denedik. Sonuç olarak oyunu yüksek grafik ayarlarında ve FPS düşüşü olmadan oynadık. War Dragons ve FIFA da denediğimiz oyunlar arasındaydı. Bu iki oyunda da problemle karşılaşmadık. Isınma derecesine gelince, telefon oyunlarda ve ağır uygulamalarda normal derecede ısınıyor.

Benchmark sonuçlarına gelecek olursak, Xiaomi Mi 9T AnTuTu'dan 213387 puan, Geekbench'te tek çekirdekte 2521, çoklu çekirdekte de 6785 puan almayı başardı.

Artılar

+Çentiksiz tam ekranı başarılı

+Pil ömrü ve hızlı şarj olması

+Parmak izi okuyucusu hızlı

+Genel olarak performansı yüksek

Eksiler

-microSD kart desteği yok

-Kutudan kulaklık çıkmıyor

-Hoparlör stereo değil