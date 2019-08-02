Akıllı telefonlarda artık tam ekranlar tercih ediliyor. Bazı üreticiler tam ekranda ön kamera için çentiğe yer verirken, bazıları ise ön kamerayı mekanizma ile kasa içine saklıyor. Çinli şirket Xiaomi, Mi 9T modelinde böyle bir tasarıma yer verdi. Tam ekranı, pop-up kamerası ile dikkatleri üstüne çeken Xiaomi Mi 9T aslında Redmi K20'nin uluslararası modeli. Oldukça iddialı olan telefon yeni misafirimiz oldu. Bir süreden beridir kullandığımız Mi 9T'yi test ettik ve neler sunduğuna baktık.
Ağırlık: 191 g
Ekran: 6.39 inç AMOLED 1080 x 2340 çözünürlük
Çipset: Qualcomm Snapdragon 730
RAM: 6 GB
Hafıza: 64/128 GB (microSD kart desteği yok)
Kamera: 48+13+8 MP üçlü ana kamera, 20 MP pop-up ön kamera
Pil: 4000 mAh
Bağlantılar: 4.5G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi
FM radyo: Var
İşletim sistemi: Android 9 Pie + MIUI 10
Biyometrik güvenlik: Parmak izi ve yüz tanıma
Fiyat: 3799 TL
İlk olarak Mi 9T'nin tasarımından başlayalım. Cihaz son yıllarda çıkan telefonlar gibi tam ekrana sahip. Üst kısmında çentik yok, kamera da ekran içinde yer almıyor. Ön kamera üst kısma saklanmış. Ön kamerayı aktif ettiğinizde, özel motorlu mekanizma ile üstten çıkıyor. Bu detaylara kamera kısmında değineceğiz. Cihaz mavi, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. Bize ise siyah renkli olanı incelemeye geldi. Siyah renkli telefonun arka kısmı karbon fiber desene sahip. Telefonun arka kısmı cam. Çerçeve ise alüminyum. Ancak arka kısım biraz elden kayma hissiyatı yaşatıyor. Kenar kısımlar kavisli yapılmış. Telefon, Corning Gorilla Glass 5 korumaya sahip. 191 gram ağırlığında olan Mi 9T pantolon veya montun cebine rahatlıkla sığıyor. Ağırlık yapmıyor.
Klasik tasarım noktalarından bahsedecek olursak, telefonun sağ tarafında güç ve ses düğmeleri yer alıyor. Düğmelerin konumlandırılmaları düzgün. Boşluk hissiyatı vermiyorlar. Alt tarafta ise USB-C portu, SIM kart çekmecesi ve hoparlör ızgarası var. Telefonda microSD kart desteği olmadığını da belirtelim.
DEVASA EKRAN!
Xiaomi Mi 9T'de 6.39 inç'lik 1080 x 2340 çözünürlüğünde AMOLED ekran var. Kenar çerçevelerinin çok ince olması ve telefonda çentiğin yer almaması sebebiyle, ekran gayet başarılı kullanım deneyimi sağlıyor. Mi 9T'nin ekranı canlı renkler sunuyor, parlaklık oranı da oldukça başarılı. Güneş altında telefonun ekranını rahatlıkla görebilirsiniz. Bununla birlikte farklı açılardan da ekrana bakıldığında herhangi bir görüntü kaybı gerçekleşmiyor.
Ekrana entegre edilmiş parmak izi okuyucu var. Parmak izi sensörü hızlı. Kullanım sırasında sensörün sorun çıkardığını görmedik. Parmak izinden söz etmişken diğer bir biyometrik güvenlik önlemi olarak yüz tanımanın da olduğunu belirtelim. Yüz tanımada pop-up kamera açılıyor. Kamera yüzünüzü sorun çıkarmadan tanıyor. Düşük ışıkta da bu güvenlik önlemi çalışıyor. Fakat yüz tanıma için pop-up kameranın açılmasını beklemek, parmak izine göre yavaş kalıyor.
TEKNİK KADRO NASIL?
Telefonda 8 çekirdekli Snapdragon 730 sistem çipi, Adreno 618 grafik işlemcisi, 6 GB RAM, 64/128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bize gelen test cihazı ise 64 GB depolamaya sahipti. Kağıt üstündeki bilgileri es geçip, gerçek hayat tecrübesine gelecek olursak, Xiaomi Mi 9T gerçekten hızlı bir telefon. Menüler arası gezinmek, uygulamadan ana ekrana geri dönmek veya uygulamaların genel performansı hızlı. Tabii ki oyun da oynadık. Xiaomi Mi 9T'de popüler oyunlardan biri olan PUBG'yi denedik. Sonuç olarak oyunu yüksek grafik ayarlarında ve FPS düşüşü olmadan oynadık. War Dragons ve FIFA da denediğimiz oyunlar arasındaydı. Bu iki oyunda da problemle karşılaşmadık. Isınma derecesine gelince, telefon oyunlarda ve ağır uygulamalarda normal derecede ısınıyor.
Benchmark sonuçlarına gelecek olursak, Xiaomi Mi 9T AnTuTu'dan 213387 puan, Geekbench'te tek çekirdekte 2521, çoklu çekirdekte de 6785 puan almayı başardı.
Artılar
+Çentiksiz tam ekranı başarılı
+Pil ömrü ve hızlı şarj olması
+Parmak izi okuyucusu hızlı
+Genel olarak performansı yüksek
Eksiler
-microSD kart desteği yok
-Kutudan kulaklık çıkmıyor
-Hoparlör stereo değil