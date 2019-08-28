Samsung, Note serisinde bir ilke imza attı ve iki farklı model çıkardı. Bize ise inceleme için beyaz renkli Galaxy Note 10 geldi.

İlk olarak tasarımdaki değişikliklere göz atalım. Note 10, 6.3 inç'lik ekrana sahip. Geçtiğimiz sene çıkan Note 9'un ekranı ise 6.4 inç. İkisi de birbirine oldukça yakın, ancak yeni tasarım dili sayesinde Note 10'u elinizde aldığınızda belirgin farklılık olduğunu görüyorsunuz. Yeni tasarım dili ekranın büyümesini sağlamış durumda. %90.9 ekran/gövde oranı var.

Note 10, cam kaplama kasaya sahip. Çerçevesi ise alüminyum. S10 serisinden bildiğimiz gibi kamera ekranın içine gömülmüş durumda. Ancak S10 serisinde ön kamera sağ üst köşede yer alırken, Note 10'da ise ekranın üst orta kısmında yer alıyor. Yani Sonsuz-O Ekran tasarımının etkisi. Kameranın ekranın ortasına alınması bizce daha iyi olmuş. Telefon tabii ki Edge ekrana sahip, bu yüzden ekranın yan kısımları kavisli. Arka tarafın da kenarlarının kavisli olmasıyla birlikte, Note 10 ele tam oturuyor. Arka tarafın cam kaplama olması hafiften elden kayma hissiyatı yaşatabilir.

Samsung Galaxy Note 9 ve S10 serisinde arka kamera yatay olarak konumlandırılmıştı. Note 10 serisinde ise bu durum değişmiş. Arka kamera dikey olarak sol tarafa konumlandırılmış. Bununla birlikte kapladığı alan Note 9 ve S10 serisine göre biraz daha ufak. Bizce bu değişim Note 10'un arkasının daha derli toplu görünmesini sağlamış.

Diğer bir değişiklik ise güç düğmesinde yapılmış. Güç tuşu, ses kontrol tuşlarıyla birlikte solda yer alıyor. Aslında Samsung, Bixby ve güç tuşunu birleştirmiş. Daha önce bazı kullanıcıların Galaxy S ve Note serisinde sağda ve solda iki ayrı düğme olması konusunda şikayetleri vardı. Tek tuşla Bixby ve telefonu açıp/kapamanın yapılabileceğini belirtiyorlardı. Hatta bazı üçüncü parti geliştiriciler Bixby tuşuna farklı fonksiyonlar atayan uygulamalar bile geliştirmişti, ancak Samsung daha sonra bu durumu engelledi. Sonuç olarak teknoloji devi kullanıcıların sesini duyup, Bixby ve güç kontrolünü tek potada eritmiş. Ayarlardan bu tuşun Bixby, güç seçenekleri veya kamera kısa yolu olarak kullanılması seçilebiliyor. Güç düğmelerinin genelde sağ tarafta olmasından dolayı alışkanlık var, bu yüzden Note 10'da soldaki düğme en başta ters gelebilir. Ama kısa zamanda alışıyorsunuz.

Klasik tasarım detaylarına geçecek olursak cihazın üst kısmında sim kart çekmecesi, alt tarafında USB-C portu, hoparlör ızgarası ve S Pen yer alıyor. Sağ tarafında bir şey yok. Ses kontrol ve güç düğmesi ise sola konumlandırılmış. Tabii ki Note 10, IP68 sertifikasına sahip. Suya ve toza dayanıklı. Samsung Galaxy Note serisinde SD kart desteği ve kulaklık girişi yer alırdı. Ancak her ikisi de kaldırılmış durumda.