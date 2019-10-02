İlk olarak tasarım detaylarıyla başlayalım. Telefon plastik kasaya sahip, ancak bu plastik kasa öyle ucuz ve basit görünmüyor. Arka kısmın bir tarafı biraz daha farklı tasarımda ve cihazın böylece daha iyi görünmesini sağlıyor. Honor 8S'nin tasarımında en dikkat çekici kısım damla çentikli olan ekran. Fakat cihazın alt çerçevesi ise ekranı biraz gölgeliyor. Logonun ön kısımdan çıkarılması ve alt çerçevenin daha ince olması tasarım ve kullanım açısından kesinlikle daha iyi olurmuş. Ön kısma logo koyma işi eskide kaldı. Zaten arka kısımda Honor logosu yer alıyor.

Honor 8S'nin sağ tarafında ses ge güç düğmeleri yer alıyor. Düğmelerin yeri iyi konumlandırılmış. Sol tarafta sim ve microSD kart çekmecesi var. Kulaklık girişi üstte yer alırken, alt kısımda microUSB bağlantı yuvası ve hoparlör ızgarası var. Telefonda parmak izi yok. Biyometrik güvenlik olarak yüz tanıma özelliği var.

EKRAN NASIL?

Telefonda 5.71 inç'lik 720x1520 çözünürlüğünde IPS LCD ekran var. Damla çentikli ekran iyi olsa da, telefonda logolu kalın alt çerçeveye yer verilmemesini tercih ederlik. Honor 8S'nin ekranından doygun, canlı renkler veya harika keskinlik beklemeyin. Telefonun ekranı segmenti için iyi iş çıkartıyor, yeterli performansı gösteriyor. Güneş altında ise ekranı görmek için parlaklığı açmanız lazım.

TELEFONUN PERFORMANSI

Cihazda dört çekirdekli Mediatek MT6761 Helio A22 sistem çipi, PowerVR GE8320 grafik işlemcisi, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı yer alıyor. Açık olmak gerekirse, Honor 8S günlük kullanım açısından işini yapıyor. Yani sosyal medya, internette sörf, müzik dinlemek, video izlemek, e-postalara bakmak, telefonla görüşmek, radyo dinlemek vs... gibi rutin kullanımları yerine getiriyor. İki boyutlu oyunlarda sorun yok, ama işin içine Modern Combat, PUBG gibi grafikleri detaylı oyunlar girince işin rengi değişiyor. Honor 8S'nin performansı bu oyunlarda akıcı değil.

İşin donanımsal tarafını bırakıp bir de yazılımsal kısma bakarsak, Honor 8S kutudan Android 9.0 Pie ve EMUI 9 arayüzüyle çıkıyor. Giriş segmenti bir telefon için yazılımı güncel. Arayüz akıcı ve herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. Bu açıdan 8S başarılı.

Artılar

+Günlük kullanım açısından tüm ihtiyaçlara cevap veriyor

+Güncel işletim sistemi var

Eksiler

-Kamera performansı gece çekimlerinde ve düşük ışıklı ortamlarda iyi değil