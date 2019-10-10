Son yıllarda çıkan telefonlarda çentikli ekran veya gizlenmiş ön kamerayla birlikte sunulan tam ekran tasarımı kullanılıyor. Eskiden bu tasarım amiral gemisi modellerde yer alırdı, artık orta seviye telefonlarda ve hatta giriş seviyesi diyebileceğimiz bazı telefonlarda da kullanılıyor. Huawei, Y9 Prime 2019'da gizlenmiş ön kamera veya diğer adıyla pop-up kameraya yer vermiş. Gövdeye gizlenen bu kamerayla birlikte ekranda çentik yer almıyor ve böylece tam ekran deneyimi kullanıcıya sunuluyor.

Farklı renk seçeneklerine sahip olan cihaz gayet şık görünüyor. Arka kısmın kenarları telefonun rahat tutulması için kavisli yapılmış. Ancak arka kısım parmak izi tutuyor. Y9 Prime biraz ağır bir telefon.

Klasik tasarım detaylarından bahsedecek olursak, telefonun sağında güç ve ses düğmeleri var. Düğmelerin konumları iyi ayarlanmış. Sol tarafta herhangi bir şey yok. Üstte sim kart çekmecesi ve pop-up kamera, altta hoparlör ızgarası, kulaklık girişi ve USB-C portu var. Arka tarafta ise üçlü ana kamera, flaş ve parmak izi okuyucu var. Telefonda tek hoparlör bulunuyor, yani stereo ses beklemeyin.

TAM EKRAN NELER SUNUYOR?

Telefonda 6.59 inç boyutunda ve 1080 x 2340 çözünürlüğünde LTPS IPS LCD ekrana sahip. Kameranın pop-up olmasından dolayı telefon daha önce belirttiğimiz gibi tam ekran deneyimi sunuyor. Bir şeyler okuması, video izlemesi gayet iyi. Genel olarak renkler, kontrast ve parlaklık başarılı. Cihazın ekranını güneş altında görmek için parlaklığı biraz açmak gerekiyor.

PERFORMANSI NASIL?

Telefonda 8 çekirdekli Hisilicon Kirin 710F sistem çipi, Mali-G51 MP4 grafik işlemcisi, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Y9 Prime 2019, günlük işlerde performanslı bir telefon. Günlük kullanım açısından herhangi bir sorun çıkarmıyor. Bununla birlikte telefonda PUBG, FIFA futbol, War Dragons gibi birkaç oyun denedik. Cihazın oyun performansı gayet yeterliydi. Ayrıca oyunlarda ve ağır uygulamalarda normal derecede ısınma oluyor. Benchmark testi de yaptık. Y9 Prime 2019, AnTuTu'dan 131185 puan aldı. Geekbench'te ise tek çekirdekten 1532, çoklu çekirdekten de 5298 puan almayı başardı.

Artılar

+Çentiksiz tam ekran

+Genel kullanım için hızlı performans

+Şık tasarımı var

Eksiler

-Stereo ses yok