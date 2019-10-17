Honor 20 şık tasarıma sahip. Bize inceleme için gelen cihaz safir mavisiydi ve telefonun genel olarak tasarım hatları, rengi oldukça hoşumuza gitti. Şunu da belirtelim, test telefonu İstanbul temalı özel bir kutuyla geldi. Kutunun içinden kılıfla birlikte AM61 kablosuz kulaklık çıktı. Tüketicilere de için İstanbul temalı kutu içeriğinde farklılık olabilir.

Honor 20, birçok amiral gemisi gibi tam ekrana, cam kaplamaya ve metal kenarlara sahip. Kavisli hatlar ise cihazın ele oturmasına, avuç içi ve parmakları rahatsız etmemesini sağlıyor. Bu arada telefon parmak izi tutuyor.

Cihazın sağ tarafında ses ve güç düğmeleri bulunuyor. Parmak izi sensörü de Sony Xperia serisindeki gibi güç düğmesine entegre edilmiş. Parmak izi oldukça hızlı çalışıyor ve parmak izini sensöre kaydetmesi de son derece basit. Bununla birlikte Honor 20'de diğer bir biyometrik güvenlik olarak yüz tanıma da bulunuyor.

Tasarım detaylarına kaldığımız yerden devam edecek olursak, cihazın sol tarafında SIM kart çekmecesi var. Çift SIM kart özelliği olan telefonda, microSD kart desteği ise yok. Alt tarafta USB-C portu, hoparlör ızgarası yer alıyor. Eğer cihazdan stereo ses bekliyorsanız, hayal kırıklığına uğrarsınız. Özetle stereo ses yok. Ayrıca kulaklık girişi de bulunmuyor.

HONOR 20'NİN EKRANI NASIL?

Honor 20'de 6.26 inç'lik 1080 x 2340 çözünürlüğünde IPS LCD ekran yer alıyor. Ekranın en dikkat çekici yanı ön kameranın ekran içinde yer alması. Sol üst köşede bulunan kamera sayesinde, ekran geniş kullanım imkanı sağlıyor. Açık olmak gerekirse, Honor 20'nin ekranı başarılı. Parlaklık seviyesi iyi ve renkler canlı. Güneş altında da ekran net şekilde görünüyor. Video izlemesi veya bir şeyler okuması rahat. Ekran konusunda Honor 20 oldukça memnun bırakıyor.

GENEL PERFORMANSI NASIL?

Telefon 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 980 sistem çipinden güç alıyor. Yongaya 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Grafik işlemcisi de Mali-G76 MP10. Teknik özellikler bu şekilde. Peki bu özellikler kullanımda nasıl performans sergiliyor? Klasik kullanımda Honor 20 son derece hızlı. Uygulamaların açılış hızları, ana ekrana geri dönüş vs... herhangi bir yavaşlık gözlemlemedik. Tabii ki telefona oyunlar yükledik. PUBG, War Dragons, Transformers, Dead Effect 2'yi oynadık. Honor 20, tüm oyunları yüksek grafik ayarlarında oynatmayı başardı. Oyunlarda herhangi bir FPS veya performans düşüşüyle karşılaşmadık. Oyunlardan sonra telefonda belirli bir ısınma oldu, ancak bu ısınmanın normal derecede olduğunu vurgulayalım. Honor 20, AnTuTu'dan 289296 puan alırken, Geekbench'te tek çekirdekte 3296, çoklu çekirdekte de 9762 puan almayı başardı.

Artılar

+Şık ve modern tasarım

+Performansı hızlı

+Ekranı başarılı

+Parmak izinin güç tuşunda yer alması

Eksiler

-Kulaklık girişi yok

-MicroSD kart desteği bulunmuyor