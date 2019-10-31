Monster Hunter World: Iceborne incelemesi (PS4)

Monster Hunter World: Iceborne, oyunculara yeni bir hikaye sunarken, Hoarfrost Reach isimli soğuk ve karla kaplı bölgeye götürüyor. Ek pakette ilk büyük değişiklik derecelendirme (Rank) sisteminde yer alıyor. Monster Hunter serisinde görevlerin zorluğu üç aşamaya ayrılır. Bunlar sırasıyla düşük, yüksek ve G olarak adlandırılır. G Rank denilen zorlu seviye Monster Hunter 4 Ultimate'te yer alıyordu. İşte G Rank, Monster Hunter World: Iceborne'a Master Rank olarak eklenmiş.

Ana oyundaki senaryo görevini tamamlayarak, Iceborne ek paketine ve Master Rank'a erişim sağlıyorsunuz. Tabii ki Master Rank daha zorlu mücadeleler sunuyor. Ancak daha yüksek derecede ödüllere sahip oluyorsunuz.

Iceborne'da Master Rank dışında oyundaki dinamikle ilgili önemli bir yenilik daha var. Ana oyunda, canavarlarla olan mücadeleler yani av zorluğu tek veya çoklu oyuncuya göre ölçeklenir. Eğer canavar avına başka kişiler katılırsa, zorluk artar. Ancak avlanma bitmeden gruptan biri ayrılan olursa, zorluk seviyesi aşağı düşmez ve aynı kalır. Iceborne'da ise iki oyunculu partiler için yeni bir av zorluğu yer alırken, eğer av sırasında gruptan biri ayrılırsa zorluk seviyesi aşağı düşüyor.

BAŞKA NE GİBİ YENİLİKLER VAR?

Ek paketle gelen Hoarfrost Reach bölgesi daha önce belirttiğimiz gibi soğuk ve karla kaplı. Karda yürümek zorlu oluyor. Karakterinizin Stamina barı soğuktan dolayı etkileniyor. Bu yüzden çevreden bulduğunuz bitkilerle iksir yapıp, içerek soğuğa karşı direnç kazanabilirsiniz. Ancak bu iksirin de belirli bir süresi var. Bu yüzden yanınızda her zaman bu iksirden en az iki tane bulunmasını tavsiye ederiz. Bölgede ana oyundaki gibi büyük ve küçük düşmanlar var. Bölgenin tasarımı yine ana oyundaki bölgeler gibi yapılmış. En başta biraz karışık geliyor, ama zamanla hangi yolun nereye çıktığını ve neyin nerede olduğunu öğreniyor, haritaya alışıyorsunuz.

Bunlarla birlikte Iceborne'da bir canavarın izini sürmek veya bir noktaya seyahat etmek için bazı küçük canavarları binek olarak kullanabiliyorsunuz. Savaş esnasında binek canavarlar kullanılmıyor, sadece bir yere daha hızlı gitmeyi sağlıyorlar. Iceborne'daki ekipman desteği de dikkat çekici. Bu ekipmanlar yeni canavarlara karşı daha etkili olmanızı sağlıyor. Bununla birlikte genişleme paketinde yeni bir silah mevcut değil. Fakat geliştirici ekip yeni bir silah yerine, silahlarla yapılan yeni hareketleri oyuna eklemiş. Monster Hunter World: Iceborne'da Clutch Claw özelliği var. Bu özellik silahınız aktifken de, bir yerlere veya canavarlara tırmanmayı sağlıyor. Ayrıca odanızda da değişiklikler yapma imkanınız var.

Monster Hunter World: Iceborne, içeriğinde yeni bir hikaye, yeni canavarlar ve ekipmanlar bulunuyor. En önemlisi ise ana oyundaki bazı eksikleri kapatmış ve bununla birlikte oynanışı daha iyi hale getirmiş.

Artılar

-Oynanış daha iyi durumda

-Yeni hikaye, yeni harita, yeni canavarlar ve yeni ekipmanlar

-Grupla çıkılan av zorluğu dengelenmiş

Eksiler

-Yeni silah hareketleri olsa da yeni bir silahın oyuna eklenmesini tercih ederdik