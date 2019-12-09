Xiaomi Redmi Note 8 Pro tasarım olarak selefinden çok farklı değil, ama bu durum kötü de değil. Note 7 Pro'nun önünde ve arkasında Gorilla Glass 5 koruma vardı, Note 8 Pro da aynı korumaya sahip. Bununla birlikte Note 8 Pro, önceki modele göre biraz daha geniş ve uzun, ayrıca biraz daha ağır. Dörtlü kamera ve 4500 mAh değerindeki pilin ağırlıkta katkısı var.

Telefonun arka kısmı biraz kaygan ve parmak izi tutuyor. Bize test gelen telefonun rengi mineral grisiydi, bu renkte parmak izleri görülüyordu. Renkten söz etmişken Note 8 Pro'nun inci beyazı, orman yeşili ve lacivert renk seçenekleri var. Cihazın kenar kısımları ergonomi ve kullanıma yardımcı olması için kavisli yapılmış. Cihaz bu şekilde parmakların iç kısımlarına rahatsızlık vermiyor.

Dörtlü ana kamera sistemi telefonun tasarımında güçlü bir izlenim bırakıyor. İlginç bir şekilde makro sensör, çıkıntılı olan ana kamera kısmında değil, bu kısmın sağ tarafında LED flaşla birlikte yer alıyor. Parmak izi sensörü ise kameraların altında bulunuyor. Parmak izi sensörü hızlı çalışıyor, ancak konumu yüzünden parmağınızı biraz daha yukarı uzatmanız gerekiyor. Aslında parmak izi tarayıcı biraz daha aşağıya yer alsa, daha iyi olurmuş.

Telefonun sağ tarafında ses ve güç düğmeleri yer alıyor. Düğmeler baş parmağın ulaşabileceği yerde. Sol tarafta sim kart çekmecesi bulunurken, alt tarafa hoparlör, USB-C portu ve hoparlör yerleştirilmiş. Üst kısımda kızıl ötesi bulunuyor.

Telefon damla çentikli ve ince çerçeveli ekran tasarımına sahip. Bu ekran tasarımı birçok telefonda yaygın olarak kullanılıyor, sıra dışı değil. Cihaz su sıçramalarına ve toza karşı korumalı.

TASARIMDAN SONRA SIRA EKRANDA

Xiaomi Redmi Note 8 Pro'da 6.53 inç boyutunda ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran bulunuyor. HDR olan ekranın gövdeye oranı %84.9. Şunu da belirtmeden geçmeyelim, Note 7 Pro'nun ekranı 409 ppi yoğunluğuna sahipti. Note 8 Pro'nun ppi yoğunluğu ise 395. Arada çok az fark var.

Damla çentikli ve ince çerçeveli tasarımla birlikte ekran geniş kullanım alanı sunuyor. Genel olarak renkler, kontrast başarılı. Güneş altında ise ekran rahat görünüyor.

KASANIN ALTINDA YATAN GÜÇ

Xiaomi Redmi Note 8 Pro'da Mediatek Helio G90T yonga seti, 64 GB depolama birimi, 6 GB RAM ve Mali-G76 MC4 grafik işlemcisi bulunuyor. Ayrıca telefonun 128 GB depolama seçeneği de var. Mediatek Helio G90T yongasında 2.05 GHz'de çalışan iki adet Cortex-A76 çekirdeği, 2.0 GHz'de çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor.

Telefona klasik olarak AnTuTu ve Geekbench testlerini uyguladık. Cihaz AnTuTu'dan 282386 puan aldı. Geekbench'te tek çekirdekte 2465, çoklu çekirdekte de 7195 puan almayı başardı.

Sentetik testleri ve kağıt üstündeki özellikleri bir kenara bırakıp, Note 8 Pro'nun gerçek hayatta sunduğu performansa geçelim. Açık olmak gerekirse telefon rutin kullanımda performanslı. Chrome tarayıcısı, sosyal medya uygulamaları ve daha birçok klasik uygulamayı hızlı olarak açıyor ve kapatıyor. Bir uygulamadan ana ekrana dönüş de hızlı.

Tabii ki telefonun oyun performansını da test ettik. Redmi Note 8 Pro'da PUBG, Marvel Şampiyonlar Turnuvası ve birkaç oyun denedik. Cihaz tüm oyunları herhangi bir FPS düşmesi, performans yavaşlaması olmadan akıcı şekilde oynattı. Isınmaya gelince bu konuda içiniz rahat olsun, telefonda LiquidCool teknolojisi bulunuyor, yani sıvı soğutma var, böylece cihaz ısınmıyor.