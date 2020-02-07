Kenar kısımları alüminyum olan Xiaomi Mi Note 10, son yıllarda birçok telefonda gördüğümüz üzere cam kaplamaya sahip. Önünde ve arkasında Gorilla Glass 5 kaplama var. Premium tasarım sunuyor. Damla çentikli ve kavisli ekranı olan Mi Note 10'da ekran gövde oranı %87,8.

Ekran dışında telefonun arka kısmında kenarlar kavisli tasarımda. Böylece cihazın ele sağlam bir şekilde oturması amaçlanmış, ancak telefon biraz da olsa elden kayacakmış hissiyatı yaşatabiliyor. Bununla birlikte kutuda kılıf yer alıyor, bu kılıfı kullanabilirsiniz.

Telefonun arka kısmından bahsetmişken, arkada 5 ana kamera var. Bu kameralar dikey olarak konumlandırılmış ve üçü özel bir alanda yer alıyor. Bu özel alan çıkıntılı. Telefonu masaya koyduğunuz zaman düz şekilde durmuyor.

Cihazın sağ tarafında ses ve güç düğmeleri, ayrıca sim kart girişi var. MicroSD kart desteği ise yok. Alt tarafında kulaklık girişi, USB-C portu ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Tek hoparlör genel olarak yeterli derecede ses performansı gösterse de, stereo hoparlörün yerini tutmuyor. Bununla birlikte telefona kulaklık takmadan oyun oynamak veya video izlemek isterseniz, avuç içiniz hoparlörün üstüne gelebiliyor. Üst kısımda ikinci mikrofon yuvası ve kızılötesi sensör var.

Telefon 208 gram. Ağır bir telefon, ancak pantolon veya mont cebinizde taşırken pek rahatsızlık vermiyor. Bize teste yeşil renkli model geldi, ancak siyah ve beyaz renk seçenekleri de var.

Artılar

+Pil ömrü

+Başarılı ekran

+Kısa sürede şarj oluyor

+Genel olarak hızlı performans sunuyor

+Kamerası kaliteli

Eksiler

-Su koruması yok

-MicroSD kart desteği yok

-Kablosuz şarj desteği bulunmuyor