Honor 9X, son yıllarda birçok telefonda gördüğümüz gibi cam kaplamaya ve alüminyum çerçeveye sahip. Telefonda ön kamera gövde içine gizlenmiş durumda, diğer bir deyişle pop-up kamerası var. Cihazda safir mavisi ve geceyarısı siyahı renk seçenekleri sunuluyor, bize mavi renkli model inceleme için geldi. Safir mavisi renkte cihazın arkasında ışık altında görünen X logosu var. Siyah da ise yok.

Telefonun kenar kısımları kavisli şekilde tasarlanmış, böylece Honor 9X ele oturuyor. Bununla birlikte hafiften de olsa telefon elden kayma hissiyatı da veriyor. Parmak izi okuyucu telefonun arka kısmına konumlandırılmış. Yeri oldukça iyi ve hızlı çalışıyor. Parmak izini telefona tanıtma ve kaydetme de hızlı. Telefonda yüz tanıma özelliği ise yok.

Klasik tasarım detaylarına girecek olursak, telefonun sağ tarafında ses ve güç düğmeleri yer alıyor. Düğmelerin konumlandırılmaları iyi yapılmış. Alt tarafta 3.5 mm'lik jack girişi, USB-C portu ve hoparlör ızgarası var. Hoparlör stereo değil. Telefonun üst kısmında pop-up kamera ve sim kart çekmecesi var. Cihaz çift sim kart destekliyor, ancak 2. sim kart yerine microSD kart da takılabiliyor.

TASARIMDAN SONRA EKRANA GEÇİŞ YAPALIM

Honor 9X'te 6.59 inç'lik 1080 x 2340 çözünürlüğünde LTPS IPS LCD ekran yer alıyor. Ön kameranın gövdeye gizlenmiş olması ve dar çerçevelerle birlikte ekran geniş kullanım alanı sunuyor. Ekranın piksel yoğunluğu ise 391 ppi.

Telefonun ekranı sınıfı için iyi seviyede renkler ve kontrast sunuyor. Açıkçası ekran kullanımda sizleri memnun edecektir. Ancak güneş ışığı altında parlaklığı açmak gerekiyor. Bununla birlikte renk sıcaklığı ve tonu da ayarlardan seçilebilir.

GENEL PERFORMANS NASIL?

Cihaza gücünü HiSilicon Kirin 710F sistem çipi veriyor. Bu yongada 2.2 GHz'de çalışan 4 adet Cortex-A73 ve 1.7 GHz'de çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği bulunuyor. Grafik işlemcisi ise Mali-G51 MP4. Bu yongaya 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Honor 9X genel kullanımda son derece akıcı bir cihaz. Facebook, Twitter, Instagram, Chrome tarayıcısı, Gmail, Youtube gibi klasik uygulamaları hızlı açıyor. Herhangi bir uygulamadan ana ekrana da hızlı şekilde dönüyor. Telefonu kullandığımız süre boyunca herhangi bir donma veya kasmayla karşılaşmadık.

Oyunlara gelecek olursak, telefonda Call of Duty: Mobile, Asphalt 9: Legends ve PUBG oyunlarını oynadık. Oyunlarda herhangi bir yavaşlama veya FPS düşüşü olmadı. Honor 9X'in genel olarak oyun performansını da beğendiğimizi söyleyebiliriz. Cihaz oyunlarda normal derecede ısınıyor.

Tabii ki benchmark testi de olmazsa olmazlardan. 9X, AnTuTu'dan 176721 puan almayı başardı.

Artılar

+Geniş ekran

+Şık tasarım

+Genel kullanımda hızlı

Eksiler

+Suya ve toza dayanıklı değil

+Ses performansı iyi değil