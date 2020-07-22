Honor Magic Earbuds tasarım olarak Apple AirPods'u hatırlatıyor. Kulaklıktan aşağıya inen bir kısım var. Sanki kablolu bir kulaklıkmış, ancak kablosu kesilmiş gibi duruyor. Fakat bu tasarım piyasada yer alan alıştığımız türden. Magic Earbuds, kulağın içine tam olarak oturuyor. Bununla birlikte kutu içinde farklı silikon başları da var. Kullanıcılar kendine uygun başlıklardan birini kullanabilir.

BAĞLANTI OLDUKÇA KOLAY

Honor Magic Earbuds'ı bluetooth üstünden telefona bağlamak oldukça kolay. Bunun için kulaklığın şarj kutusunda bulunan düğmeye basılı tutarak, bluetooth özelliğini çalıştırmanız yeterli.

Cihazda otomatik kulaklık tespiti ve hızlı eşleşme özelliği de var. EMUI 10.0 üzerinde çalışan Huawei veya Honor akıllı telefonlar, Magic Earbuds'ı otomatik olarak tespit ediyor ve eşleşiyor. Böylece zahmetsiz ve hızlı bağlantı sağlanıyor. Kulaklıklar kulağa yerleştirildiklerini tespit ederek, otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Çıkartınca müzik kesiliyor. EMUI 10.0 kullanan telefonlarda da çalıştığında kulaklığın takılma durumuna göre müzik başlatılıyor veya duraklatılıyor.

Her iki kulaklıkta dokunmatik sensörler bulunuyor. Bu dokunmatik alanlara çift dokunarak veya basılı tutarak, kulaklık veya telefonu kullanabilirsiniz. Çift dokunma özellik ayarı AI Life uygulaması üstünden ayarlanıyor. AI Life uygulamasında oynatma, durdurma, sesli asistanı aktif etmek gibi başka seçenekler de var. Ancak uygulama daha çok temel seçenekleri içeriyor ve daha fazlasını sunmuyor. Bu açıdan uygulama biraz basit kalmış, belki ileride gelecek güncellemelerle uygulama daha iyi hale gelebilir.

SES PERFORMANSI

Honor Magic Earbuds'ın en iyi yanlarından biri aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olması ve her kulaklık üstünde 3 mikrofon yer alması. Kullanımda bu özellikler gerçekten iş görüyor. Gürültülü olan bir yerde telefonla konuşurken, müzik dinlerken çevreden gelen sesler bastırılıyor. Bunun üst düzey olduğunu söyleyemeyiz, ancak iyi bir sonuç verdiğini belirtebiliriz.

Kulaklıkla birçok telefon görüşmesi yaptık. Karşı taraf bizim sesimizi net duyarken, biz de karşı tarafın sesini rahatça duyabildik.

Müzik performansına gelecek olursak, aslında burada kendimizce bir test de uyguladık. Elektro gitar ve bas gitarla yaptığımız örnek kayıtları kulaklıkta test ettik. Bununla birlikte elektronik, rock, pop ve çeşitli türlerdeki şarkıları dinledik. Genel olarak kulaklığın bas kalitesi yeterli düzeyde. Fakat tizler için bunu söylemek zor. Çünkü tiz seslerde bazen rahatsızlık verici performans ortaya çıkabiliyor.

KULLANIM SÜRESİ NASIL?

Kulaklıkta 37 mAh, şarj kutusunda 410 mAh değerinde pil bulunuyor. Ürün tek şarjla 3 - 3,5 saatlik kullanım süresi sunuyor. Şarj kutusu sayesinde bu süre 13 saate kadar uzuyor. Şarj kutusu 1,5 saat içinde tamamen şarj oluyor. Magic Earbuds bir günü rahatça çıkartıyor diyebiliriz.

SONUÇ NEDİR?

Sonuna gelecek olursak Honor Magic Earbuds genel olarak iyi performansı ve özellikleri olan bir kulaklık. Fakat Honor'ın fiyat/performans segmentinde ürünler çıkardığını göz önüne alırsak, Magic Earbuds'ın biraz daha düşük fiyatla rekabetçi bir ürün olmasını isterdik. Eğer kablosuz kulaklık arıyorsanız ve bütçeniz 800 TL civarında ise Honor Magic Earbuds'ı alternatifler arasında düşünebilirsiniz.

Artılar

+Rahat kullanım

+Kolay ve hızlı kurulum

+Aktif gürültü engelleme özelliği

Eksiler

-Tiz sesler rahatsız edici olabiliyor

-AI Life uygulaması daha detaylı olabilirmiş