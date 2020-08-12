Oyun konu olarak Tsushima Adası'nın Moğullar tarafından işgal edilmesi, ana karakter olan Jin Sakai'nin adayı kurtarmak için arkadaşlarıyla birlikte girdiği ölümcül mücadeleyi ele alıyor. Ghost of Tsushima daha ilk dakikadan itibaren hızlı bir giriş yapıyor ve kendinizi Jin Sakai olarak savaşta buluyorsunuz. Asıl hikaye bu savaştan sonra başlıyor.

Ghost of Tsushima savaşın yıkımını gözler önüne seren, kasvetli bir atmosfer sunuyor. Moğulların ada sakinlerine yaptıkları, ölen insanlar, kaybedilen silah arkadaşları, yakılan köyler vs... yani savaşın tüm dehşeti gözleri önüne seriliyor. Zaten en başta farklı bir düşüncede olan Jin, olanları gördükten sonra zamanla değişiyor.

KATANANIN GÜCÜ ADINA

Yapımın başında sonuna kadar ana silah katana oluyor. Çift katana kullanmak veya daha farklı bir kılıç kullanmak gibi başka imkanınız yok. Ancak katana geliştiriliyor ve kozmetik olarak değiştirilebiliyor. Oyunun ana dövüş dinamikleri katana ve değişen stiller üstüne kurulu. En başlarda Ghost of Tsushima'nın dövüşleri yavan gelebilir, ancak oyunda ilerledikçe farklı stiller ve açılan yeteneklerle dövüşler zenginleşiyor. Katanayla birlikte kullanabileceğiniz dört farklı stil var. Her stil farklı bir düşmana karşı etkili oluyor. Mesela su duruşu kalkanlı düşmanların savunmalarını kırmakta yararlı oluyor. Büyük dev gibi düşmanlara karşı ise farklı bir duruş yani stil kullanılıyor. Jin, iri yarı düşmanlara en başta tekme atıyor ve sonra kılıçla saldırıyor. Dövüşlerde zamanında kaçınıp karşı atak yapmak, düşman saldırırken zamanında bloklamak gibi atraksiyonlar eksik edilmemiş.

Ana silah katana, fakat kısa yay, uzun yay, kunai, sis bombası, yapışkan bomba gibi başka silahlar var. Bu silahlar hayalet (Ghost) silahı olarak da geçiyor ve dövüşlerin seyrini değiştiriyor. Mesela sis bombasını atıp, düşmanlarınıza suikast yaparak işlerini hızlıca bitirebilirsiniz. Kunai fırlatıp, düşmanlarınızı yaralayabilir ve onların bu zayıf anlarından yararlanabilirsiniz.

GİZLİLİK ÖNEMLİ

Oyunda gizliliğe dayalı oynanış var. Mesela otların içine saklanıp düşman bölgelerine sızabilir, zehirli dart atıp düşmanları öldürebilirsiniz. Çatılarda dolaşmak, evlerin alt kısımlarından sürünerek ilerlemek vs.. gibi daha birçok gizlilik seçeneği bulunuyor. Diğer yandan samuray zırhını kuşanıp, direkt olarak birebir mücadeleye de girilebiliyor. Fakat birebir mücadele bazı zamanlar pek iyi sonuçlanmıyor.

Dövüşlerden kaçabilir, düşman bölgelerine girmeyebilirsiniz. Fakat oyunda bir de düellolar bulunuyor. Mesela bir Moğul kampını yok etmek için en son kamp komutanıyla birebir kapışmak gerekebiliyor. Düelloya gireceğiniz görevler var.

Artılar

+Görsellik ve tasarım

+Başarılı seslendirmeler ve müzikler

+Zengin oynanış dinamikleri

+Keşfedilecek birçok farklı hikaye sunuyor

Eksiler

-Kaplamalar bazen geç gelebiliyor ve ufak tefek hatalar olabiliyor