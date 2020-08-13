Boyut: 160.2 x 73.3 x 7.9 mmAğırlık: 172 gEkran: 6.4 inç AMOLED, 1080x2400 çözünürlükÇipset: MediaTek Helio P70RAM: 8 GBHafıza: 128 GB (MicroSD kart desteği var)Kamera: 48+8+2+2 MP ana kamera, 16 MP ön kameraPil: 4025 mAhBağlantılar: 4.5G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 4.2, USB-C portu, FM radyo, 3.5 mm'lik jack girişiİşletim sistemi: Android 9 + ColorOS 6.1Biyometrik güvenlik: Parmak izi ve yüz tanımaFiyat: 3.400 ile 4100 TL arasında

Artık telefonlarda çentikli veya çentiksiz tam ekranlar standart haline geldi. Oppo A91 de damla çentikli tam ekran tasarımına sahip. Ekran düşme ve darbelere karşı Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Çerçevesi ve kasası ise plastik. Ancak genel olarak bakıldığında A91'in plastik kasası ucuz bir telefon gibi durmuyor, şık ve sade görünüş sunuyor. Arka kamera çıkıntılı yapıya sahip.

Cihazın kenar kısımları eğimli olarak tasarlanmış, böylece telefon ele oturuyor. Fakat plastik kasa telefonun hafiften elden kayıp gideceği hissini veriyor.

Oppo A91'in sağında güç düğmesi, solunda ses düğmeleri ve sim kart girişi, altta ise hoparlör, USB-C portu ve kulaklık girişi bulunuyor. Özellikle kulaklık girişinin olması çok hoşumuza gitti. Diğer yandan düğmelerin iyi konumlandırıldığını belirtelim.

DAMLA ÇENTİKLİ EKRANIN PERFORMANSI NASIL?

Oppo A91'de 6.4 inç'lik 2400x1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran var. 408 ppi yoğunluğa sahip ekran kasa oranı ise %90.7. Peki bu ekran kullanımda nasıl? Açık konuşmak gerekirse genel olarak başarılı. Rutin kullanımda harika görünüyor. Ancak detaylara indiğimiz zaman renkler biraz doygun duruyor. Parlaklık ise gayet iyi. Güneş altında telefonun ekranı rahatça görünüyor. Farklı açılardan ekrana bakınca görüntü kaybı olmuyor.

KASANIN ALTINDA YATAN GÜÇ!

Teknik kısma bakacak olursak, telefonda 8 çekirdekli Mediatek Helio P70 yonga seti, 128 GB depolama alanı, 8 GB RAM ve Mali-G72 MP3 grafik işlemcisi bulunuyor. Oppo A91 normal kullanım için hızlı bir telefon, sosyal medya uygulamaları, Chrome taraycısı, YouTube, Spotify vs... gibi klasik dediğimiz uygulamaları hızlı şekilde açıyor.

Telefonun oyun performansına da baktık. Call of Duty, PUBG Mobile, Forza Street oyunlarını oynadık. Açıkçası Oppo A91'in oyunlarda performansı iyiydi. Isınma kısmına gelecek olursak, telefon normal derecede ısındı.

DAHA BİTMEDİ

Oppo'nun telefonunda Android 9.0 tabanlı ColorOS 6.1 yer alıyor. ColorOS 6.1 diğer Çinli markaların telefonlarında olduğu gibi uygulama çekmecesi sunmuyor. Yüklenen uygulama direkt olarak ana ekrana ekleniyor. Arayüz sade tasarlanmış. Bununla birlikte yazılımsal olarak da herhangi bir problemle karşılaşmadık.

Artılar

+Genel kullanımda yüksek performans sunuyor

+Kulaklık girişi var

+Hızlı şarj

+Sade ve şık tasarım

Eksiler

-Android 9 yerine Android 10 olmasını tercih ederdik