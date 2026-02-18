Yazılımda yapay zeka depremi: Dijital hizmetler akıllı sistemlerin gölgesinde

Küresel teknoloji dünyasının en başarılı portföy yöneticilerinden biri, yapay zekanın hızla yayılmasıyla birlikte yazılım sektörünün büyük bir bölümünün hayatta kalamayabileceği konusunda kritik bir uyarıda bulunuyor. Pek çok yazılım hizmetinin tamamen otomatize olma riski taşıdığını savunan uzman, bu alandaki varoluşsal tehdidi önceden sezerek teknoloji fonundaki hisseleri rakiplerinden önce elden çıkardı. Bu stratejik hamle sayesinde, yönettiği milyarlarca dolarlık fonla piyasadaki rakiplerinin neredeyse tamamını geride bırakmayı başardı.