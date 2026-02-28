Milyonları peşinden sürükleyen "meyve" videoları: Viral başarının ardındaki algoritma

Yapay zeka teknolojilerinin hayatın her alanına girmesiyle sosyal medya platformlarında eşyaların, meyvelerin, sebzelerin ve nesnelerin yapay zekayla konuşturulup izleyicileri bilgilendirdiği videolar hızla yayılıyor.

Konuşturulan nesneler, kısa video formatlarının yaygın olduğu sosyal medya mecralarında geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Sosyal medyada çok sayıda yer alan bu içeriklerde örneğin elma sağlıklı beslenmenin önemini, domates tarımda bilinçli üretime dikkati çekip nasıl daha uzun ömürlü olabileceğini anlatırken, bir aracın fren balatası da doğru fren yapma konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bir manav reyonundaki sebzelerin "tazelik hikayelerini" anlattığı videolar, mutfak eşyalarının doğru kullanım tavsiyeleri verdiği içerikler, izleyicinin ilgisini yakalamayı başarıyor.

Videolarda, nesne hakkında uzun açıklamalar yerine kısa ve hikayeleştirilen anlatımlar tercih ediliyor.

Yapay zekayla konuşturulan nesnelere kişilik kazandırarak verilmek istenen mesaj, güçlendirilmiş görsel ögelerle daha kolay akılda kalabiliyor.

Görüntülerin izleyiciye adeta canlı bir karakter izliyormuş hissi verdiği videolarda, nesneler yapay zeka kullanılarak üretilen insan sesine yakın tonlarla konuşurken, yüz ifadeleri, mimikler ve ağız hareketleri de buna uygun biçimde hareket ediyor.