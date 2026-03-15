Matematik dünyasında tarihi başarı: Pi sayısı 314 trilyon basamağa ulaştı

Bilim insanları, matematiğin en ünlü sayılarından biri olan pi sayısının 314 trilyon basamağını hesaplayarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Teknoloji şirketi StorageReview, tek bir sunucu kullanarak yaklaşık 110 gün boyunca kesintisiz çalışan bir sistemle bu sonuca ulaştı.

Pi sayısı, bir dairenin çevresi ile çapı arasındaki oranı ifade eder ve irrasyonel bir sayı olduğu için ondalık basamakları sonsuza kadar devam eder ve tekrar etmez. Araştırmacılar, bu tür hesaplamaların yalnızca matematik merakı için değil, aynı zamanda bilgisayarların işlem gücü, depolama kapasitesi ve algoritmaların verimliliğini test etmek için de önemli olduğunu belirtiyor.