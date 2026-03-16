Lojistikte yeni dönem başlıyor! Yapay zeka yarışması için başvurular açıldı...

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamındaki yarışma, Türkiye genelindeki genç yetenekleri bir araya getirecek.Bu yıl lojistik sektörünün kritik alanlarından anahat taşımacılığına odaklanan yarışmada, katılımcılardan makine öğrenmesi destekli optimizasyon çözümleri geliştirmeleri bekleniyor.

Yarışma kapsamında gençlerden, kapasite, hacim ve servis seviyesi kısıtlarını gözeterek teslimat atamalarını yapabilen, transfer merkezleri arasındaki rotaları verimli şekilde planlayabilen ve makine öğrenmesi yöntemleriyle teslimat hacimlerini öngörebilen bütüncül çözümler tasarlamaları isteniyor. Takımlar, yarışma sürecinde gerçek operasyonel veri setleri üzerinden çalışarak maliyet, gecikme riski, kapasite kullanımı ve operasyonel kısıtları birlikte ele alan modeller geliştirecek.

Bu doğrultuda ekipler, karşılaştırılabilir, ölçülebilir ve sahada uygulanabilir anahat optimizasyon yaklaşımları sunacak. Geliştirilen projelerin, lojistik operasyonlarda verimliliğin artırılmasına, hizmet seviyesinin iyileştirilmesine ve sürdürülebilir planlama modellerinin oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Finale kalan takımlar, çözümlerini fiziki sunum aşamasında jüriye aktaracak. Yarışmada dereceye giren ekipler, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026'da ödüllerini alacak.

Son başvuru tarihi 22 Mart olan yarışmaya, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim gören öğrenciler ile mezuniyetinin üzerinden 1 yıl geçmemiş kişiler başvurabilecek. En az 2, en fazla 4 kişiden oluşacak takımların yarışacağı organizasyonda birinci takıma 150 bin lira, ikinci takıma 120 bin lira, üçüncü takıma ise 100 bin lira ödül verilecek.